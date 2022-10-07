航空學者羅祥國︰好明顯啲客係無哂　恢復國際航空樞紐地位靠國泰

機組人員近日率先實施「0+0」，國泰航空在兩年前大裁員後，開始重聘機組人員。由國泰機師組成的香港航空機組人員協會 ﹙HKAOA﹚昨（6日）發稿稱，機長及副機長人手與兩年前相比大減四成，國泰航班目的地及班次勢減少，將為出遊市民帶來不便，亦預視機票價格可能上升。



中大商學院航空政策研究中心高級顧問羅祥國，今日（7日）在電台節目表示，根據國際航空運輸協會評估，全球航空運力要到2024年才能全面恢復至疫情前水平，又料本港今年底運力恢復至三成，惟本港現時運力僅略超過一成，又料明年底航空運力能恢復至六至七成。



他又指，現時不少城市的旅客數字已經恢復至疫情前的五六成，但兩地未能通關，阻礙本港航空營運，「𠲖家好明顯啲客係無哂」，希望兩地盡快全面通關。



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羅祥國今日在港台節目《千禧年代》表示，國際航空運輸協會預料，全球航空業於2024年才能全面恢復，估計亞洲或恢復再慢一些。推斷香港今年年底的航空運力可恢復3成，惟現時現時僅略超過1成，推斷明年年底的航空運力恢復至6至7成，其後將逐步增加。恢復的路線主要以短途航班為主，長途航班則需要更長時間。

港機場疫前一半為轉機客 航空業復蘇與內地檢疫政策息息相關

羅指出，於2019年的「正常時間」，當時一年有約7,200萬人次使用香港機場，其中一半為轉機旅客，大部份旅客經香港進出內地，但「𠲖家好明顯啲客係無哂」，令本港整體旅客量下降，至今未及疫前一成。

他指出，「好多主要航空樞紐、城市（旅客數字）已經超過疫前的50%至60%，因此未來香港航空業復蘇情況，同內地檢疫政策一定係息息相關。」羅期望兩地能盡快全面通關。

羅祥國表示，全球航空業於2024年才能全面恢復，估計亞洲或恢復再慢一些，推斷香港今年年底的航空運力可恢復3成。（資料圖片/盧翊銘攝）

羅︰香港幾時先能夠恢復國際航空樞紐地位 其實係靠哂國泰

他強調， 香港航空業對香港整體經濟非常重要，而國泰如何運作牽涉不少公眾利益，「香港幾時先至能夠恢復國際航空樞紐地位呢，其實係靠哂國泰。」因此建議政府應更加積極扮演統籌及監督的角色。

他又表示，對維珍航空撤離香港感非常可惜，認為航線受俄烏戰爭影響，時間及成本增加，香港復蘇前景對於外國航空公司來說仍然不明朗，因此維珍在非常時期撤出屬無可厚非。

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