休班警聞女友另結新歡　將對方手機八達通拋落海　准守行為兼賠償

休班警員與女友到長洲遊玩完畢，女方當面告知已另結新歡，休班警疑情緒激動下，把女友手機及八達通掉落海，從而被控盜竊等罪。案件今（7日）在東區法院提堂，控方同意案件可以簽保守行為方式處理，裁判官羅德泉遂准被告以1000元簽保守行為12個月，並要向女事主賠償5260元。



被告羅宇傑，36歲，報稱公務員，被控於2022年4月24日，在香港偷竊1部華為手機、1個手機殼及1張成人八達通，上述物品屬張曉婷所有。

案情指，被告與女事主2021年4月在交友程式認識，兩人很快成為情侶，惟關係維持1年便生變化。案發當日，兩人到長洲遊玩，傍晚7時許回到中環碼頭，女事主向被告稱已另結新歡，被告激動下搶去事主的手機連手機殼及八達通，並在1號碼頭附近把全部物品拋落海。警方翌日凌晨拘捕被告，被告警誡下保持緘默。

案件編號：ESCC 1534/2022