疫情．最新｜發展局局長新聞秘書確診　局長甯漢豪快測陰性

本港昨日（7日）新增4,369宗確診，包括輸入個案創新高達386宗，多2人死亡。學校呈報655宗，涉462間學校，有10間學校有班別要停課，新增8間院舍出現個案，共13人染疫。



上月26日放寬入境檢疫安排「0+3」，輸入個案明顯增加，由之前平均每日183宗，升到過去7日的298宗，輸入個案佔所有確診總數約8%，每日外地入境人士，大約3%旅客在機場臨時樣本檢測中心發現陽性，比9月底前每日約1.5%有明顯升幅。



昨日疫情總覽：



▼10月7日 國泰航空相隔逾兩年再辦機艙服務員招聘日▼



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▼10月7日 疫情記者會▼



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【08:55】發展局發言人表示，發展局局長新聞秘書快速抗原測試結果呈陽性，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，而最近一次上班日期為10月3日。發展局局長甯漢豪每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。

▼機場亞博館的新冠治療中心醫護人員分享體驗▼



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【07:00】醫管局在機場亞博館的新冠治療中心，因第五波疫情接近一萬宗確診個案，而在8月22日重啟，照顧年長患者。有這段期間在內工作的醫護人員岀席分享會，他們遇到很想岀院而「絕食」的老翁，患腦退化的九旬老婦驚呼「做咩困我入嚟」，醫療團隊逐一解決病人的問題，令病人的隔離時間更充實，同時更照顧病人的心理情況。

隨着疫情稍為緩和，中心在9月30日重新轉為備用狀態。醫護人員有同一希望，就是治療中心不用再重啟，因這代表疫情不會再肆虐。

▼10月1日起強制檢測公告▼



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▼10月6日 海洋公園公布「哈囉喂全園祭2022」▼

