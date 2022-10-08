疫情．最新｜發展局局長新聞秘書確診 局長甯漢豪快測陰性
撰文：林穎嫺 呂穎姍 馬煒傑 何瑞芬 梁晉穎 鄧宇詩 黃金棋 劉夢婷
出版：更新：
本港昨日（7日）新增4,369宗確診，包括輸入個案創新高達386宗，多2人死亡。學校呈報655宗，涉462間學校，有10間學校有班別要停課，新增8間院舍出現個案，共13人染疫。
上月26日放寬入境檢疫安排「0+3」，輸入個案明顯增加，由之前平均每日183宗，升到過去7日的298宗，輸入個案佔所有確診總數約8%，每日外地入境人士，大約3%旅客在機場臨時樣本檢測中心發現陽性，比9月底前每日約1.5%有明顯升幅。
昨日疫情總覽：
▼10月7日 國泰航空相隔逾兩年再辦機艙服務員招聘日▼
+17
▼10月7日 疫情記者會▼
+2
【08:55】發展局發言人表示，發展局局長新聞秘書快速抗原測試結果呈陽性，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，而最近一次上班日期為10月3日。發展局局長甯漢豪每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。
▼機場亞博館的新冠治療中心醫護人員分享體驗▼
+2
【07:00】醫管局在機場亞博館的新冠治療中心，因第五波疫情接近一萬宗確診個案，而在8月22日重啟，照顧年長患者。有這段期間在內工作的醫護人員岀席分享會，他們遇到很想岀院而「絕食」的老翁，患腦退化的九旬老婦驚呼「做咩困我入嚟」，醫療團隊逐一解決病人的問題，令病人的隔離時間更充實，同時更照顧病人的心理情況。
隨着疫情稍為緩和，中心在9月30日重新轉為備用狀態。醫護人員有同一希望，就是治療中心不用再重啟，因這代表疫情不會再肆虐。
流感新冠恐冬季同來襲 曾浩輝三點呼籲：冬天唔可以同口罩講再見疫情｜增4349宗確診 「0+3」後輸入個案升 歐家榮：屬意料之內新加坡爆變種病毒株BA.2.75疫情 港專家指與其他Omicron分支相若港現新變種BA.2.75個案 衞生署料流感風險增：憂冬天兩樣一齊爆何栢良倡取消已打針密切接觸者家居檢疫 防疫目標是防重症酒吧3小時黃金時間仍禁營運 業界促放寬：180分鐘有幾大影響疫情社區檢測常規化 85處半數為運動場地 籃球教練指訂場難流失學生國泰復辦招聘會排隊人龍不再 35歲珠寶名店售貨員望轉行空少0+3實施後美國航空無意復飛香港 聯合航空指仍評估合適復航時機航空學者羅祥國︰好明顯啲客係無晒 恢復國際航空樞紐地位靠國泰
▼10月1日起強制檢測公告▼
+47
日本自由行｜香港快運取消明年1.15後部份航班 受影響乘客須改期社區檢測常規化 85處半數為運動場地 籃球教練指訂場難流失學生強制檢測｜增64幢涉凱滙、漾日居、天鑄等 確診大廈有7338幢新達廣場、祥華邨及竹園北邨等18地點污水呈陽性 14.5萬人須快測世界桌球大師賽開幕 楊潤雄指復常要考慮周全 預告續有文藝活動
▼10月6日 海洋公園公布「哈囉喂全園祭2022」▼
+12
警夥食環署巡查荃灣食肆酒吧 2負責人收傳票 2顧客被罰款消息﹕警方拘捕四名公務員 涉使用被捕西醫免針紙4女公務員涉向5醫生多次買免針紙被捕 每張500至2500元0+0︱傳政府封專家嘴 梁栢賢：若屬實則功能喪 政府決心復常？