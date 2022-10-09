疫情．最新｜七天死亡率微升　輸入例趨跌　日本自由行本周重開

撰文：王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 黃煦緻
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香港新冠肺炎疫情橫行，0+3後，以七日平均數計，最新每日的輸入個案確診數字佔入境數下降至3.55%，首次低於實施「0+3」入境措施前的3.6%。至於確診個案，昨日（8日）新增4,900宗確診個案，是連續三日確診破四千水平，當中輸入個案有295宗，佔整體個案近6%，另新增13宗死亡個案。

昨日疫情總覽：

疫情．10.8｜多13人離世　7日平均死亡率升至0.167%　輸入個案降

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▼10月8日　污水呈陽性屋苑▼

▼10月1日起強制檢測公告▼

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▼9月30日　疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼

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