疫情．最新｜七天死亡率微升 輸入例趨跌 日本自由行本周重開
撰文：王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 黃煦緻
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香港新冠肺炎疫情橫行，0+3後，以七日平均數計，最新每日的輸入個案確診數字佔入境數下降至3.55%，首次低於實施「0+3」入境措施前的3.6%。至於確診個案，昨日（8日）新增4,900宗確診個案，是連續三日確診破四千水平，當中輸入個案有295宗，佔整體個案近6%，另新增13宗死亡個案。
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▼10月1日起強制檢測公告▼
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