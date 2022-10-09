疫情．最新｜七天死亡率微升　輸入例趨跌　日本自由行本周重開

香港新冠肺炎疫情橫行，0+3後，以七日平均數計，最新每日的輸入個案確診數字佔入境數下降至3.55%，首次低於實施「0+3」入境措施前的3.6%。至於確診個案，昨日（8日）新增4,900宗確診個案，是連續三日確診破四千水平，當中輸入個案有295宗，佔整體個案近6%，另新增13宗死亡個案。



昨日疫情總覽：



▼10月7日 國泰航空相隔逾兩年再辦機艙服務員招聘日▼



+ 17

▼10月8日 污水呈陽性屋苑▼



▼10月1日起強制檢測公告▼



+ 55

▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼

