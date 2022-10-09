疫情．最新｜新增4890個案輸入佔328宗　再多3人死亡

香港新冠肺炎疫情橫行，0+3後，以七日平均數計，最新每日的輸入個案確診數字佔入境數下降至3.55%，首次低於實施「0+3」入境措施前的3.6%。至於確診個案，今日（9日）新增4,890宗確診個案，當中輸入個案有328宗，佔整體個案6.7%，另新增3宗死亡個案。



昨日疫情總覽：



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【17:20】行政會議成員高永文今日（9日）出席頒獎禮。活動結束後被問到，有部份政府專家於早前公開倡議盡快放寬至「0+0」，他表示坊間對「0+0」的理解不一，他曾向政府專家求證，發現他們均認同須保留核酸檢測要求，甚至增加至「三日兩檢」。

他坦言：「政府都好心急，想盡快（放寬至『0+0』）。」惟強調要待「0+3」的效果完全體現出來，確保本地疫情可受控，方可再作放寬。

【16:50】食環署與警方今日（9日）在葵青區進行聯合行動，並會於本月陸續在其他地區採取相關聯合執法模式，以加強打擊店鋪阻街成效。

昨日（8日）在東區進行的聯合行動中，食環署就潔淨罪行發出2張定額罰款通知書，並清除約0.5公噸棄置物。同日在九龍城、觀塘、荃灣、元朗及深水埗區採取執法行動，就店鋪在公眾地方造成阻礙和潔淨罪行共發出8張定額罰款通知書。食環署亦就相關店鋪涉嫌無牌販賣並造成阻礙發出2張傳票及拘控1人，以及充公3公斤貨物，另檢取兩批共11.4公斤的棄置貨物，並清除約6公噸棄置物。

【16:35】衞生署衞生防護中心今日（9日）公布新型冠狀病毒病個案最新情況，新增4890宗個案，包括328宗輸入個案，再多3人死亡。



在本地感染個案中，包括1195宗核酸檢測陽性個案及3367宗快速測試陽性個案；新增輸入個案中，包括301宗核酸檢測陽性及27宗快速抗原測試陽性個案。

有3間安老院舍和3間殘疾院舍呈報有陽性個案，共8名院友和1名員工確診，共34名院友列入密切接觸者。另有2間中學共2班需要停課7天。

【16:30】本港疫情持續，政府今（9日）表示，大埔區及東區部份大廈污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，居民需要快測，當中涉及大埔富蝶邨、大埔富亨邨、筲箕灣愛蝶灣及杏花邨杏花園等。



當區的民政事務處將會陸續向涉及區域的居民、清潔工和物業管理員，派發共約12.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【12:29】醫管局行政總裁高拔陞今日（8日）在電視節目中表示，海外出現新變異病毒株BA.2.75或BA.2.75.2，而本港已有零星的BA.2.75的輸入個案，加上在過去兩年，本港並無爆發流感，顯示港人免疫保護會較少，故醫管局正密切關注。



被問及在新冠、流感的雙重夾擊下，本港是否應該放寬入境檢疫措施至「0+0」，高拔陞認為，疫情會否影響本港醫療系統，涉及不同的考慮因素，包括整體疫情、新變異病毒株傳播、疫苗接種率等。



【11:51】多個政府部門今早（9日）到早前被納入強制檢測公告的進行執法行動，查核受檢人士的檢測證明。行動中共檢查133人，當中兩人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府亦向其中一人發出了10,000元定額罰款通知書。

是次行動由路政署聯同深水埗警區和衞生署負責，行動由上午約8時開始，至上午約11時結束。

【10:11】政務司司長陳國基表示，在抗疫路上，特區政府絕不「躺平」，「0+3」檢疫安排是政府經內部仔細討論、諮詢專家意見、分析不同數據、深思熟慮後所踏出的重要一步，目前來說「0+3」是最恰當的安排。他強調當局會繼續秉持科學為本和精準抗疫的原則，在合適的時候推出合適的措施，與各界穩中求進。

【09:00】日本即將於周二（11日）開關，不少港人早訂好機票，成為首批達陣日本自由行旅客。日本國家旅遊局香港事務所所長小沼英悟眼見，日本開放自由行消息一出後，多個航空公司網頁淪陷，驚嘆港人行動力之高，亦再深切體會到港人所謂「返鄉下」的情懷。惟他提醒日本飽經三年疫情洗禮，昔日旅遊勝地已大變身，建議「達人」們放下包袱，重新認識這地方，定會有一番新的體會。

來港接近一年，小沼認為，港人壓力極大，惟這個擠滿逾700萬人小城市，到處都「逼爆」，認為日本近郊和離島能讓港人遠離繁囂，他更私心推介東京南部的伊豆群島，認為該離島擁有絕色美景，是港人減壓良藥，萬勿錯過。

▼10月8日 污水呈陽性屋苑▼



▼10月1日起強制檢測公告▼



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▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼

