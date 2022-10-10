最新疫情｜病毒即時繁殖率升破1　九龍西醫院聯網總監羅振邦確診

香港新冠肺炎疫情橫行，衞生署在過去兩日公布的新增確診數字均接近5,000宗，創近半個月新高；隨着「0+3」實施，輸入個案緩慢上升，最多一日少於400宗。死亡數字維持較低水平，七日平均死亡降在0.15%徘徊。



不過疫情正在升溫，港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率近半個月由谷底回升，昨日（9日）升破1，最新為1.0263，代表一名患者至少傳染一人，故此確診數字日內仍會處高位。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率近半個月由谷底回升，昨日（9日）升至1.0263，代表一名患者至少傳染一人。（港大醫學院網頁截圖）

九龍西醫院聯網總監羅振邦。（醫管局圖片）

【12:15】醫院管理局發言人表示，九龍西醫院聯網總監羅振邦確診新冠肺炎。羅振邦正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。他在工作時有佩戴口罩及遵守有關感染控制措施，並每日進行快速抗原測試，最近沒有外遊紀錄。九龍西醫院聯網會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

【11:00】本港疫情放緩，社會不少聲音促請盡快放寛入境檢疫「0+0」。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（10日）在商台《在晴朗的一天出發》表示，新變異病毒株BA.2.75在新加坡已爆發兩個月，惟過去28日當地的死亡率僅0.02%，認為有條件落實「0+0」，他表示：「香港應對BA.2.75最緊要係推動疫苗接種，而唔係拖慢0+0推進。最擔心市民無所適從，點解打晒針無得復常？點解無得0+0？」

何又指，現時「0+3」並不影響本港的重症個案，加上全球已逾147個國家實施「0+0」，冀政府在本月19日發表施政報告的同時，公布實施「0+0」。

【10:00】政府專家顧問、疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅今早（10日）在電台節目表示，美國的二價及單價疫苗雖針對BA.1，但因與目前流行病毒株更接近，效力仍較針對原始病毒株的初代疫苗好，故二價疫苗值得入引及值得接種。

孔繁毅又認為，新變病毒株BA.2.75或BA.2.75.2有機會取代香港目前流行病毒株，又指後者雖然其傳染比BA.5高，免疫逃逸較嚴重，但仍不需太擔心，因不同證據均顯示BA.2.75.2與BA.5嚴重性相若，即輕症及無病徵居多。

【09:30】中大醫學院公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安今早（10日）在電台節目表示，隨放寬入境限制至0+3，去旅行的市民有機會將新變種病毒株BA.2.75或BA.2.75.2帶回社區，而本港長者疫苗接種率未達好高水平，故防寬院舍措施應保守些。

他又建議，政府可安排人員駐安老院舍為員工及院友做核酸檢測，而當院友三針接種率達到9成以上、展開第四針接種計劃後，再放寬條件會較合適。

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