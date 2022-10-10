最新．疫情｜輸入個案近4個月最多　比率維持約4%　首現XBB.1亞系

今日疫情概要：



-連續三日確診宗數接近5,000宗，今日新增4,874宗，比昨日少16宗。



-輸入個案佔396宗，至少是6月中以來單日最多，佔今日確診整體個案8.12%，較昨日高1.4個分點。不過比對同日有9,094人入境，比率反比前一日下跌半個百分點至4.35%，七日平約為4.28%。



-新增10宗死亡個案，疫情累計死亡率維持0.57%，7日平均死亡率稍升至0.165%，不過仍處於偏低水平。



-留院確診病人回升至1,656人，單日新入院人數佔191人，新增入院病人佔整體留院率微降至11.5%水平。



-單日新增危重症總數對比留院人數維持為0.5%。



疫情時續橫行，衞生署公布周一（10日）新增4,874宗確診，當中輸入個案佔396宗，另再多10人死亡。據港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率，近半個月由谷底回升，昨日（9日）升破1，最新為1.0263，代表一名患者至少傳染一人，故此確診數字日內仍會處高位。



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率近半個月由谷底回升，昨日（9日）升至1.0263，代表一名患者至少傳染一人。（港大醫學院網頁截圖）

昨日疫情總覽：



【23:21】有私家診所疑「打錯針」，誤為預約接種科興的市民接種復必泰疫苗。事主謝小姐向《香港01》投訴，上月30日到位於鰂魚涌康怡廣場的莊雲葉醫生醫務所接種科興疫苗，惟完成接種後，卻發現針紙上顯示她接種的是復必泰疫苗。事後診所中一名醫生更向她指：「打復必泰身體會有多啲抗體，係好事嚟。」

謝小姐解釋指因患有甲狀腺及心臟問題，在醫生建議下選擇接種科興疫苗，而打錯針後三至四日全身感痛楚：「痛到好難郁動，瞓覺壓到個針口都好痛。」她批評該診所未有向衞生署通報事件，現時仍繼續為市民打針，直言「個醫生好離譜。」

衞生署回覆指，初步調查懷疑該醫務所沒有核對清楚欲接種疫苗人士應接種的疫苗，因而錯誤地為要求接種科興疫苗的人士接種了復必泰疫苗。當局表示，正向相關醫生了解事件及進行調查。

莊雲葉醫生醫務所為今年9月新增設的「私家診所新冠疫苗接種站」。（莊雲葉醫生醫務所網頁圖片）

▼10月10日 強制檢測大廈名單▼



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【22:37】醫務衞生局今晚（10日）公布強制檢測公告，共76幢大廈上榜，包括68幢大廈因應多宗陽性檢測個案，而被納入強制檢測公告。七幢大廈在荃灣，包括愉景新城佔三幢、海之戀8座等。上榜大廈不乏中產屋苑，包括北角豪宅柏傲山 5 座、銅鑼灣豪宅上林1座、何文田One Homantin 6座等。

其名單中有8處因污水樣本呈陽性而被納入公告，薄扶林置富花園共佔三幢。任何人在10月4日至10日曾身處有關大廈超過兩小時，須於本周二或周三（即11日及12日）接受核酸檢測。

【21:09】未接種新冠疫苗市民可憑醫生發出的豁免證明書出入需核查處所，警方早前拘捕七名涉嫌濫發「免針紙」的私家醫生，並宣布由本周三（12日）起不再認可該批2萬張免針紙，但連日被質疑法理依據，有市民更入稟司法覆核，並獲法庭受理。

醫務衞生局今晚（10日）交代，指是根據《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），指示由該七名醫生發出的逾2萬張免針紙於周三起失效。局方表示，會更新食肆等處所的「驗證二維碼掃瞄器」，以協助食肆辨識相關失效「疫苗通行證」二維碼。當局警告，若市民以失效免針紙進入食肆等表列處所，其資料將會被記錄，經有機會轉交執法部門跟進。

▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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【18:00】政府公布，截至今日凌晨零時，本港新增4,874宗確診，當中396宗是輸入個案，另再多10人死亡。

此外，衞生署公共衞生化驗服務處公告，在本港的輸入個案當中，發現一宗BA.2.75.2及一宗XBB.1亞系個案，兩宗均為無症狀感染。後者是香港首次發現。

【16:44】本港單日仍有逾4,000人確診，政府今日（10日）表示，因應屯門及西貢區共8個屋苑污水樣本呈陽性，顯示可能有隱性患者，故向該處居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約11萬個快速抗原測試包，供其自測。有關屋苑包括將軍澳Monterey及Savannah等。

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【16:22】受疫情影響、連續兩年移師線上的「公益金百萬行」，將於11月20日（星期日）實體回歸至將軍澳跨灣連接路舉行，意味市民屆時可在將軍澳跨灣大橋及將藍隧道正式通車前，親身踏足全港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的海上高架橋上步行。



運輸及物流局表示，將藍隧道及將軍澳跨灣連接路的工程已踏入最後階段，兩個項目預計於今年12月同步啟用。政府曾指，當將藍隧道通車後，將軍澳隧道便可豁免收費。

【14:00】多個政府部門今早（10日）在早前被納入強制檢測公告的長沙灣昇悅居第八座進行聯合行動，向該大廈查核受檢人士的檢測證明。行動中共檢查約190人，當中一人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令和10,000元定額罰款通知書。他須按要求於指明期間接受檢測。

行動由水務署聯同渠務署、警務處長沙灣分區和衞生署進行，由上午約8時半開始，至上午約11時半結束。

【13:53】「香港開心D」平台聯同東華學院護理學院公布2022年「香港開心指數」，以10分為滿，本港今年得分6.59分，創近5年新高，亦打破2018年的6.54分紀錄，其中12至18歲較不快樂，僅得分5.93分。

雖然本港開心指數向好，但港人對政治施政及整體經濟情況較不滿意，全部低於5分，另有32%受訪者有中度至重度抑鬱情緒症狀。有學者表示，分數反映本港正趨向復常，本身是企業管理層的平台顧問則認為，本港整體住屋情況不理想，仍有20萬人蝸居劏房，「港人住得好唔尊嚴」，呼籲港府施政「急市民所急」，他又分析，港人接連面對逆境，過去數年在挑戰中成長，「多少是（識得）苦中作樂。」

【12:45】有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，質疑政府無權指7名涉濫發醫生所簽發的2萬張「免針紙」無效，上周五入稟要求司法覆核，高院法官高浩文指案件有潛在急切性，決定明早為案件在高院作指示聆訊。

【12:15】醫院管理局發言人表示，九龍西醫院聯網總監羅振邦確診新冠肺炎。羅振邦正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。他在工作時有佩戴口罩及遵守有關感染控制措施，並每日進行快速抗原測試，最近沒有外遊紀錄。九龍西醫院聯網會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

九龍西醫院聯網總監羅振邦。（醫管局圖片）

【11:00】本港疫情放緩，社會不少聲音促請盡快放寛入境檢疫「0+0」。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（10日）在商台《在晴朗的一天出發》表示，新變異病毒株BA.2.75在新加坡已爆發兩個月，惟過去28日當地的死亡率僅0.02%，認為有條件落實「0+0」，他表示：「香港應對BA.2.75最緊要係推動疫苗接種，而唔係拖慢0+0推進。最擔心市民無所適從，點解打晒針無得復常？點解無得0+0？」

何又指，現時「0+3」並不影響本港的重症個案，加上全球已逾147個國家實施「0+0」，冀政府在本月19日發表施政報告的同時，公布實施「0+0」。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

【10:00】政府專家顧問、疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅今早（10日）在電台節目表示，美國的二價及單價疫苗雖針對BA.1，但因與目前流行病毒株更接近，效力仍較針對原始病毒株的初代疫苗好，故二價疫苗值得入引及值得接種。

孔繁毅又認為，新變病毒株BA.2.75或BA.2.75.2有機會取代香港目前流行病毒株，又指後者雖然其傳染比BA.5高，免疫逃逸較嚴重，但仍不需太擔心，因不同證據均顯示BA.2.75.2與BA.5嚴重性相若，即輕症及無病徵居多。

【09:30】中大醫學院公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安今早（10日）在電台節目表示，隨放寬入境限制至0+3，去旅行的市民有機會將新變種病毒株BA.2.75或BA.2.75.2帶回社區，而本港長者疫苗接種率未達好高水平，故防寬院舍措施應保守些。

他又建議，政府可安排人員駐安老院舍為員工及院友做核酸檢測，而當院友三針接種率達到9成以上、展開第四針接種計劃後，再放寬條件會較合適。

▼10月5日 堅尼地城西環七臺」壁畫引起熱議▼



+ 1

▼10月7日 國泰航空相隔逾兩年再辦機艙服務員招聘日▼



+ 17

▼10月1日起強制檢測公告▼



+ 55

▼10月6日 海洋公園公布「哈囉喂全園祭2022」▼

