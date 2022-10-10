疫情．最新｜疫情反彈　個案即時繁殖率升破1　近兩日增萬人確診

香港新冠肺炎疫情橫行，衞生署在過去兩日公布的新增確診數字均接近5,000宗，創近半個月新高；隨着「0+3」實施，輸入個案緩慢上升，最多一日少於400宗。死亡數字維持較低水平，七日平均死亡降在0.15%徘徊。



不過疫情正在升溫，港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率近半個月由谷底回升，昨日（9日）升破1，最新為1.0263，代表一名患者至少傳染一人，故此確診數字日內仍會處高位。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率近半個月由谷底回升，昨日（9日）升至1.0263，代表一名患者至少傳染一人。（港大醫學院網頁截圖）

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