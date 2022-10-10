梁振英子與家人赴日被多訂24份飛機餐　地勤認曾透露其資料候判

地勤人員涉向朋友展示梁振英兒子訂機票資料，惟其友人卻利用相關資料並登入其賬戶，並為梁的兒子訂了24份飛機餐，又把其名字改為「梁屎」等。該地勤人員今(10日)在東區法院承認不誠實取用電腦罪，但他涉指另一名人士也涉案而被控的妨礙司法公正罪，則不認罪，裁判官把案押後至明年2月7日就他不承認的罪名開審，並會於審訊後才判刑。



否認妨礙司法公正

被告郭尚文（22歲、地勤人員），承認約於2019年12月23日在香港，目的在使他本人或其他人不誠實地獲益，取用香港快運航空的電腦，但他否認於2020年1月24日被捕後，接受警察調查時，對梁心和作出虛假指控，以致梁心和被捕，意圖妨礙司法公正。

梁傳昕為他及家人訂往日本機票

郭承認控罪的案情指，梁振英的兒子梁傳昕，於2019年12月1日為他和家人訂購香港快運來往日本的機票。航空公司的職員後來發現該訂票出現異常情況，因其賬戶顯示他多訂了24份膳食，及5個存放行李的許可，涉及服務費逾3千元，其用戶名稱更被改成「梁屎」，案件最後交警方處理。

認曾把資料上戴通訊群組

警方調查後發現，郭曾在沒有權限之下登入同事的電腦，並搜尋梁傳昕的航班資料，再將資料拍下並上載至一個WhatsApp群組。同案的另一被告黎紹泓（24歲），用該些資料登入梁傳昕的帳戶，並篡改資料及購買額外服務。

郭被捕後承認曾拍下並上傳梁傳昕的航班資料，用意是想讓同伴確認梁振英到機場。黎早前承認不誠實取用過電腦罪，被判社會服務令80小時。

案件編號：ESCC 827/2022