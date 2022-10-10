城大教授秦泗釗獲薦任嶺大校長　屬海歸派曾任中大深圳副校

本港多間大學校長相繼不續任要換人，嶺南大學今日（10日）向師生及校長發電郵宣布，遴選委員會一致推薦城市大學數據科學學院院長兼數據科學講座教授秦泗釗接替明年退休的鄭國漢，出任嶺大校長一職。秦泗釗將於下周一（17日）與嶺大師生及校友會面，校董會和諮議會同日會舉行會議審議遴選委員會的建議，若秦泗釗任校長的建議獲通過，嶺大將成為第三所大學由「海歸派」內地人掌舵。

翻查資料，秦泗釗為山東人，現年59歲，在北京清華大學畢業後，便在美國馬里蘭大學學院市分校考獲化學工程博士學任，隨後曾任美國南加洲大學工學院副院長、中大文學（深圳）副校長，以及城大數據科學學院院長等。



嶺南大學將有新校長履新。（資料圖片）

嶺大的內部電郵提到，秦泗釗現時為城大數據科學學院院長兼數據科學講座教授，亦身兼該校香港數據科學研究院院長，形容對方是公認的高等教育領導人才，其學術成就亦享譽全球，並指他熟悉內地、美國和本港的教育體系，是其所屬的數據科學領域中，活躍的研究員。

秦泗釗下周一將與嶺大教職員學生會面

秦泗釗將於下周一（17日）與嶺大教職員、學生和校友會面，並會以英語對談，校董會和諮議會將於同日舉行會議，考慮在會談期間收到的意見，並審議遴選委員會推薦秦泗釗出任校長的建議。

根據嶺大在內部電郵附上的履歷，秦泗釗先後在1984年，在北京清華大學自動化系（Department of Automation）修畢學士和碩士，隨後到美國馬里蘭大學學院市分校進修，並在1992年獲得化學工程博士學位。他加入城大前，亦曾任美國南加洲大學工學院副院長及中大文學（深圳）副校長。

八大校長半數港人 三名海歸一名星洲

翻查資料，現時八間資助大學的校長中，半數是港人擔任，包括獲中大續任三年的段崇智、浸大校長衞炳江、科大候任校長葉玉如和教大候任校長李子建，其餘的校長或候任校長大部份均來自世界各地，當中城大候任校長梅彥昌來自新加坡國立大學、理大校長滕錦光則來自浙江溫州，及港大校長張翔則是於南京出生。