公益金百萬行11.20回歸實體　率先踏足將軍澳跨灣大橋

受疫情影響、連續兩年移師線上的「公益金百萬行」，將於下月20日(周日)實體回歸至將軍澳跨灣連接路舉行，意味市民屆時可在將軍澳跨灣大橋及將藍隧道正式通車前，親身踏足全港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的海上高架橋上步行。

步行路線全程約6公里，需時約1.5小時，公益金表示，活動期間將實施一系列防疫措施，所有參加者須嚴格遵守防疫規例，港島、九龍區百萬行則暫定於明年首季舉行，申請仍有待當局審批。

值得注意是，中環灣仔繞道曾於通車前、即2019年1月6日行行公益金百萬行，其後於同月20日通車，換言之，將軍澳跨灣大橋相信在11月20日過後不久正式通車。



將軍澳跨灣連接路橫跨將軍澳灣,接駁將軍澳 -藍田隧道。(公益金提供)

公益金表示，是次百萬行的起點鄰近將軍澳寶邑路及寶順路交界處沿一條新建道路經將軍澳交匯處步行至將軍澳跨灣連接路海上高架橋再折返至近唐賢街新建道路的園境平台為終點,全程約6公里，需時約1.5小時。活動期間將實施一系列防疫措施，所有參加者須嚴格遵守防疫規例。活動其他細節將適時公布。

公益金又指，港島、九龍區百萬行暫定於明年首季舉行，相關申請有待當局審批。

受疫情影響，「公益金百萬行」過去兩年移師線上舉行。（資料圖片／張浩維攝）

公益金續指，感謝各政府部門的大力支持及配合，包括負責推展將軍澳跨灣連接路的運輸及物流局及土木工程拓展署，另鳴謝中國銀行(香港)贊助活動費用，活動籌得的善款將不用扣除任何行政開支，全數撥捐 24 間提供家庭及兒童福利服務的會員機構，為有需要的家庭提供服務。

前運輸及房屋局局長陳帆今年初表示，將軍澳連接路工程已「終點在望」。工程團隊正全速推展將軍澳－藍田隧道及將軍澳跨灣連接路的後續工序，以期兩項基建能在今年同步開通，提供更便捷的道路連繫，直接往來將軍澳和觀塘，以及東區海底隧道。