運輸局指將藍隧道、跨灣大橋12月啟用　公益金百萬行11.20先踏足

受疫情影響、連續兩年移師線上的「公益金百萬行」，將於11月20日（周日）實體回歸至將軍澳跨灣連接路舉行，意味市民屆時可在將軍澳跨灣大橋及將藍隧道正式通車前，親身踏足全港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的海上高架橋上步行。

運輸及物流局回覆表示，將藍隧道及將軍澳跨灣連接路的工程已踏入最後階段，兩個項目預計於今年12月同步啟用。政府曾指，當將藍隧道通車後，將軍澳隧道便可豁免收費。



運輸局表示，將軍澳跨灣連接路的主結構組件已經完成安裝；將藍隧道的隧道、行政與通風大樓，及多條橋樑的結構工程亦已大致完成，現正展開相關後續工程。局方續指，兩個項目均已踏入最後階段，兩個項目預計於今年12月同步開通。

翻查資料，將軍澳跨灣連接路連全長約1.8公里，為附設有單車徑和行人路的雙程雙線分隔車道，是全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋，將連接將藍隧道和將軍澳第86區的環保大道，以應付將軍澳的預期交通需求。

另外，當局曾指，在將藍隧道通車後，將軍澳隧道便可豁免收費，意味屆時駛經將軍澳隧道時，有望毋須繳付隧道費。

將軍澳跨灣連接路橫跨將軍澳灣,接駁將軍澳 -藍田隧道。(公益金提供)

公益金表示，是次百萬行的起點鄰近將軍澳寶邑路及寶順路交界處沿一條新建道路經將軍澳交匯處步行至將軍澳跨灣連接路海上高架橋再折返至近唐賢街新建道路的園境平台為終點,全程約6公里，需時約1.5小時。活動期間將實施一系列防疫措施，所有參加者須嚴格遵守防疫規例。活動其他細節將適時公布。

公益金又指，港島、九龍區百萬行暫定於明年首季舉行，相關申請有待當局審批。

公益金續指，感謝各政府部門的大力支持及配合，包括負責推展將軍澳跨灣連接路的運輸及物流局及土木工程拓展署，另鳴謝中國銀行(香港)贊助活動費用，活動籌得的善款將不用扣除任何行政開支，全數撥捐 24 間提供家庭及兒童福利服務的會員機構，為有需要的家庭提供服務。

受疫情影響，「公益金百萬行」過去兩年移師線上舉行。（資料圖片／張浩維攝）

前運輸及房屋局局長陳帆今年初表示，將軍澳連接路工程已「終點在望」。工程團隊正全速推展將軍澳－藍田隧道及將軍澳跨灣連接路的後續工序，以期兩項基建能在今年同步開通，提供更便捷的道路連繫，直接往來將軍澳和觀塘，以及東區海底隧道。