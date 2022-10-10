香港首宗　美國抵港婦染Omicron XBB.1亞系　輸入個案維持佔4％

衞生署今日（10日）公布新增4,874宗確診，連續三日在近5,000宗水平；輸入個案佔396宗，至少是6月中以來單日最多，不過相比同日有9,094人入境，個案佔比為4.35%，七日平約為4.28%。



新Omicron變異病毒株在全球升溫，衞生防護中心表示在輸入個案當中發現一宗BA.2.75.2，以及本港首宗XBB.1亞系個案，兩宗均為無症狀感染。其中XBB.1患者為50歲女性，她在9月25日由美國抵港，9月27日檢測發現確診。



今日再多10名患者離世，涉及3男7女，年齡介乎49至94歲，其中3人已打4針。7日平均死亡率為0.165%，較昨日輕微上升。



今日疫情概要：



-確診個案4,874宗

-輸入個案396宗，佔整體個案8.12%，佔同日入境人數的4.35%

-新增10宗死亡個案，疫情累計死亡率0.57%，7日平均死亡率0.165%

-1,656名確診病人留醫，當中有191名新增確診病人，新增入院病人佔整體留院率11.5%

-單日新增危重症總數對比留院人數為0.5%

BA.4／BA.5變種病毒株個案方面，衞生署公共衞生化驗服務處於9月30日至10月6日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本，分別佔約1.6%及93.9%。

▼10月7日 疫情記者會▼



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今日學校有1,362宗呈報個案，涉及1,141名學生及221名教職員，共681間學校呈報個案。另有23間學校的25班需要停課7日。新增多於一個班別需要停課的學校，包括台山商會中學及東華三院馬振玉紀念中學。

院舍方面則有2間安老院舍及4間殘疾院舍有確診個案，7名院友中招，共39名院友被列為密切接觸者。

新呈報確診個案的安老院舍包括：



1、福健護老院 (深水埗北河街173至179號及元州街45號龍安大廈1字樓)

2、靈實司務道寧養院（將軍澳靈實道19-21號)

新呈報確診個案的殘疾院舍包括：



1、明愛景康居 (葵涌荔枝嶺路31號明愛賽馬會荔景社會服務中心地下及1字樓(部份))

2、新生精神康復會竹園宿舍 (黃大仙竹園(北)邨梅園樓102至107室及201至208室)

3、保良局李兆忠紀念復康中心 (沙田大圍悠定街7號)

4、香港傷健協會樂融軒 (新蒲崗景福街118號景泰苑地下、一樓及二樓)

多191患者入院 4.2%屬危重病人

醫院管理局公布截至今日凌晨，有共有1,656名確診病人留醫治療，當中有191名新增確診病人，佔約11.5%。計算近7日每日平均新入院病人為196人。

目前留院的危殆及嚴重病人分別有37人及25人，較昨日少3人危殆及多1名嚴重病人，當中15名危殆病人正接受深切治療。新增危重病人佔新入院病人為4.2%。

多10患者 7日平均死亡率維持低水平

死亡個案方面，昨日呈報10宗感染新冠病毒病人離世個案，涉及3男7女，年齡介乎49至94歲。新呈報離世病人當中，2人來自院舍。至於疫苗接種方面，3人已打4針、2人已打3針、1人已打2針、4人無打針記錄。7日平均死亡率為0.165%，較昨日比率上升。