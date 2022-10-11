疫情．最新｜增4656宗確診多9病人離世　新增留院病人危重率約5%

疫情後停止免簽證入境旅遊的日本，今日（11日）起正式重啟入境旅遊，旅客毋須簽證，未打齊人士也無需提供核酸陰性證明，多班往日本的航班都滿載。

衞生防護中心公布，新增4656宗確診，當中373宗是輸入個案，另再多9人死亡。

中心又指，兩間學校因為籃球隊有爆發，個別學生要停課，分別是賽馬會體藝中學及新界鄉議局大埔區中學。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率近半個月由谷底回升，昨日（9日）升至1.0263，代表一名患者至少傳染一人。（港大醫學院網頁截圖）

今日疫情概要：



-輸入個案373宗，佔整體個案近8.01%



-今日確診個案4,656宗



-新增9宗死亡個案，兩年多來疫情累計死亡率0.57%，7日平均死亡率微跌至0.161%



-留院病人水平維持1600多人，目前有1,632人留醫，當中有199名新增確診病人，新增入院病人佔整體留院率12.2%



-單日新增危重症總數對比留院人數為0.7%



【17:08】鰂魚涌康怡廣場莊雲葉醫生醫務所被投訴「打錯針」，誤為預約接種科興疫苗市民接種復必泰疫苗。今日（11日）下午3時，雖然正處水牌顯示的診症時間，但診所關門沒有開業。其後，成功透過電話聯絡莊雲葉，她強調診所非停業：「今日下午原先都係休診。」她又指因衞生署正調查事件，故不便多談：「唔方便講咁多說話，而且都無必要回應。」

【17:00】衞生防護中心公布，本港新增4656宗確診，當中373宗是輸入個案。此外，再多9名病人死亡。中心又宣布，兩間學校的籃球隊有爆發，部份學生要停課，分別涉及賽馬會體藝中學及新界鄉議局大埔區中學。

【14:30】多個政府部門今日（11日）兵分兩路到兩幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動，一共有19被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中5人發出了10,000元定額罰款通知書。

其中西貢民政事務處聯同將軍澳警區和衞生署到將軍澳茵怡花園1座查核受檢人士的檢測證明，共檢查了約280人，當中10人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，無人需要罰款。

至於漁護署聯同大埔警區和衞生署則到大埔大埔中心1座，檢查了246人，當中9人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中5人發出10,000元定額罰款通知書。

【10:10】不同專家近日對是否引入二價疫苗有不同看法，疫苗委員會成員之一、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今重申，認為引入二價疫苗是「浪費資源、不合時宜」，認為疫苗到港時BA.4/5病毒株或已過時，重申現時疫苗已足夠減少市民染疫後的重症及死亡率，擔憂支持引入二價新冠疫苗的專家給予錯覺予市民去等新一代疫苗，「作為整體推進疫苗計劃的一批人，依個係咪一個明智說法呢？」

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明同意，引入二價疫苗後BA.4/5病毒株或已過時，但認為仍需要引入新的二價新冠疫苗，「因為都希望有新疫苗貼近現時流行的病毒株，以提供更好的保護。」

【08:30】【日本自由行/日本旅遊/日本機票/日本航班】日本今日起進一步放寬入境限制，恢復自由行及免簽證入境。在香港機場，清晨已聚滿一家大細、男女老幼，日本開關首日即坐上香港快運的頭班機飛往日本。

有往福岡的市民等不及親友搶機票，搶先獨自一人到九州旅行半個月，亦有人準備16萬日圓（約8,600港元）血拼大阪，計劃落機後即到黑門市場吃海鮮，更直言最掛念日本海膽：「因為日本海膽新鮮嗰啲好似食蛋黃咁。」

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