疫情．最新｜輸入確診單日升至近400宗 免簽證日本自由行今重啟
撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 何瑞芬 梁晉穎 鄧宇詩
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入境檢疫「0+3」推行兩星期，機場入境人數升至單日逾9,000人，主要是外遊返港市民；不過同時輸入個案也持續上升，衞生署昨（10日）公布錄得396宗，至少為6月中以來新高，不過佔機場同日入境人數維持在約4%水平。
疫情後停止免簽證入境旅遊的日本，今日（11日）起正式重啟入境旅遊，旅客毋須簽證，未打齊人士也無需提供核酸陰性證明，多班往日本的航班都滿載。
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▼10月1日起強制檢測公告▼
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