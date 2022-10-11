疫情．最新｜輸入確診單日升至近400宗　免簽證日本自由行今重啟

入境檢疫「0+3」推行兩星期，機場入境人數升至單日逾9,000人，主要是外遊返港市民；不過同時輸入個案也持續上升，衞生署昨（10日）公布錄得396宗，至少為6月中以來新高，不過佔機場同日入境人數維持在約4%水平。



疫情後停止免簽證入境旅遊的日本，今日（11日）起正式重啟入境旅遊，旅客毋須簽證，未打齊人士也無需提供核酸陰性證明，多班往日本的航班都滿載。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率近半個月由谷底回升，昨日（9日）升至1.0263，代表一名患者至少傳染一人。（港大醫學院網頁截圖）

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