疫情．最新｜輸入確診單日升至近400宗　免簽證日本自由行今重啟

撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 何瑞芬 梁晉穎 鄧宇詩
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入境檢疫「0+3」推行兩星期，機場入境人數升至單日逾9,000人，主要是外遊返港市民；不過同時輸入個案也持續上升，衞生署昨（10日）公布錄得396宗，至少為6月中以來新高，不過佔機場同日入境人數維持在約4%水平。

疫情後停止免簽證入境旅遊的日本，今日（11日）起正式重啟入境旅遊，旅客毋須簽證，未打齊人士也無需提供核酸陰性證明，多班往日本的航班都滿載。

昨日疫情總覽：

最新．10.10｜輸入個案近4個月最多比率約4%　首現XBB.1亞系
港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率近半個月由谷底回升，昨日（9日）升至1.0263，代表一名患者至少傳染一人。（港大醫學院網頁截圖）

▼9月14日　縱橫遊首個日本「半自由行」旅行團出發▼

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▼10月1日派第二期消費券　旺角銀行中心旅行社重現人潮▼

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▼10月7日　國泰航空相隔逾兩年再辦機艙服務員招聘日▼

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疫苗通行證｜11.30須打三針　醫務衞生局研為未夠針者設過渡安排中大學者：市民旅遊或帶BA.2.75回港　暫不宜放寬安老院舍措施美入境婦染Omicron XBB.1亞系列港首宗　專家指傳播力高重症率低本港開心指數創5年新高　顧問：港人在挑戰中成長　懂苦中作樂調查：三分一長者疫下情緒受困　抑鬱、焦慮風險比前年大幅上升2萬免針紙將無效　郭卓堅指政府無權決定求覆核　官稱急切明聆訊孔繁毅：二價疫苗較初代更有效值得引入　料BA.2.75將在港流行何栢良倡港府推高疫苗接種　應對BA.2.75　而非拖慢「0+0」迪士尼《魔雪奇緣》園區明年開幕　本周四至五招聘600人手迎旅客

▼10月1日起強制檢測公告▼

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強制檢測｜76幢大廈上榜　涉豪宅柏傲山、One Homantin、晉名峰等康怡莊雲葉醫務所預約科興變打復必泰　被溝針事主：全身痛足4日醫務衞生局交代廢止2萬涉濫發免針紙理據　周三起再用交執法部門疫苗通行證｜11.30須打三針　醫務衞生局研為未夠針者設過渡安排將軍澳Savannah、Monterey、屯門蝴蝶邨等污水陽性　政府派快測包
01專訪｜JNTO所長日本防疫提示　浸溫泉勿傾偈　周末避熱點攻近郊日本自由行．專訪｜JNTO所長驚嘆港人遊日熱　窩心推介訪伊豆群島日本自由行｜未打針或快測陽性不受保？一文看清旅遊保險灰色地帶0+3｜航班需求急增　快運10至12月增400航班　國泰下月加400班機日本自由行｜國泰、港航將加密往來日本班次　11月可飛沖繩及札幌

▼10月6日　海洋公園公布「哈囉喂全園祭2022」▼

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