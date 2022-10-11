疫情．最新｜76幢大廈強制檢測　長沙灣泓景臺、碧海藍天各佔一幢

今日疫情概要：



-輸入個案373宗，佔整體個案近8.01%



-今日確診個案4,656宗



-新增9宗死亡個案，兩年多來疫情累計死亡率0.57%，7日平均死亡率微跌至0.161%



-留院病人水平維持1600多人，目前有1,632人留醫，當中有199名新增確診病人，新增入院病人佔整體留院率12.2%



-單日新增危重症總數對比留院人數為0.7%



▼10月11日 日本自由行重開首日 香港機場氣氛熱鬧▼



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疫情後停止免簽證入境旅遊的日本，今日（11日）起正式重啟入境旅遊，旅客毋須簽證，未打齊人士也無需提供核酸陰性證明，多班往日本的航班都滿載。

衞生防護中心公布，新增4656宗確診，當中373宗是輸入個案，另再多9人死亡。

中心又指，兩間學校因為籃球隊有爆發，個別學生要停課，分別是賽馬會體藝中學及新界鄉議局大埔區中學。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率近半個月由谷底回升，昨日（9日）升至1.0263，代表一名患者至少傳染一人。（港大醫學院網頁截圖）

【20:12】醫生衞生局公布強制檢測公告，有76幢大廈上榜。當中66幢有較多居民染疫而納入名單中，主要是公屋、居屋及資助房屋，私樓則有：

港島：柴灣藍灣半島7座、西灣河鯉景灣逸華閣、北角百福花園德福閣、北角堡壘街6-8號華康大廈、上環荷李活華庭B座、西營盤高街48-78號恒陞大樓、香港仔香港仔中心海瑩閣、薄扶林碧瑤灣25座

九龍：紅磡海濱南岸1座、牛頭角淘大花園J座、牛頭角得寶花園A座、油塘Peninsula East 1座、長沙灣昌華街23號富華廣場、長沙灣泓景臺3座、長沙灣碧海藍天2座、長沙灣一號．西九龍2座

新界東：將軍澳嘉悅1座、沙田帝堡城7座、大埔新達廣場3座、大埔大埔廣場宜盛閣、粉嶺粉嶺中心K座

新界西：葵涌葵星中心A座、葵涌葵涌廣場3座、青衣青怡花園3座、青衣海欣花園6座、青衣灝景灣8座、荃灣爵悅庭北爵軒、荃灣全．城滙7座、荃灣愉景新城9座、荃灣翠濤閣2座、荃灣荃景花園10座、深井海韻花園1座、深井碧堤半島7座、小欖帝濤灣海琴軒8座、屯門澤豐花園澤富樓、屯門翠林花園、屯門慧豐園1座、屯門南浪海灣1座、元朗朗晴居9座、天水圍嘉湖山莊景湖居14座

另名單也包括屯門屯門湖康警察宿舍1座、牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍1座。

有10幢因污水樣本檢測呈陽性而上榜，涉鰂魚涌康怡花園的A1、A2、G1及G2座，薄扶林置富花園的富榮苑、富興苑和園富澤苑，以及深井浪翠園3座及4座、屯門龍門居4座。

任何人在10月5日至11日曾身處有關大廈超過兩小時，須在明日或後日前往進行核酸檢測。

▼10月11日強制檢測公告詳情▼



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【20:08】政制及內地事務局發言人表示，該局常任秘書長傅小慧對新型冠狀病毒病深喉唾液測試結果呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。傅小慧最近一次上班日期為昨日（10日），她在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，包括每日進行快速抗原測試，她最近沒有外遊紀錄。政制及內地事務局會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【19:20】政府公布，因應高等法院今日頒下臨時禁制令，暫緩廢除兩萬張免針紙，政府決定暫緩實施昨日（10月10日）根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599章，附屬法例F）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599章，附屬法例L）出版的2022年第893號、第895號及第896號憲報號外公告，即拒絕接納該等豁免證明書的相關安排，直至法院就有關司法覆核案件進行正式聆訊並作出進一步指示。

換言之，持有相關被廢除免針紙的市民，可以繼續使用免針紙出入指定處所。

不過，政府發言人強調，涉事的七名私家醫生涉嫌未有按照衞生署指引為病人恰當診症，亦未經適當臨床評估而簽發豁免證明書，有關調查仍在進行。

【18:21】政務司副司長卓永興的司機今日（11日）對2019冠狀病毒病快速抗原測試呈陽性。該名司機負責為卓永興擔任駕駛工作，毋須與公眾人士接觸，亦沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次執行駕駛工作日期為10月9日。卓永興每日均有進行快速抗原測試，結果為陰性。

卓永興在8月底曾經確診，連續幾日檢測陰性後復陽。他的政務助理區頴恩亦在差不多時間確診。

【17:08】鰂魚涌康怡廣場莊雲葉醫生醫務所被投訴「打錯針」，誤為預約接種科興疫苗市民接種復必泰疫苗。今日（11日）下午3時，雖然正處水牌顯示的診症時間，但診所關門沒有開業。其後，成功透過電話聯絡莊雲葉，她強調診所非停業：「今日下午原先都係休診。」她又指因衞生署正調查事件，故不便多談：「唔方便講咁多說話，而且都無必要回應。」

【17:00】衞生防護中心公布，本港新增4656宗確診，當中373宗是輸入個案。此外，再多9名病人死亡。中心又宣布，兩間學校的籃球隊有爆發，部份學生要停課，分別涉及賽馬會體藝中學及新界鄉議局大埔區中學。

【16:30】本港新冠肺炎疫情持續，確診個案蔓延各區。政府今日（11日）表示，因應深水埗、荃灣及油尖旺區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約12萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。相關地點包括深水埗凱樂苑、海盈邨及荃灣愉景新城等。

【14:30】多個政府部門今日（11日）兵分兩路到兩幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動，一共有19被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中5人發出了10,000元定額罰款通知書。

其中西貢民政事務處聯同將軍澳警區和衞生署到將軍澳茵怡花園1座查核受檢人士的檢測證明，共檢查了約280人，當中10人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，無人需要罰款。

至於漁護署聯同大埔警區和衞生署則到大埔大埔中心1座，檢查了246人，當中9人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中5人發出10,000元定額罰款通知書。

【10:10】不同專家近日對是否引入二價疫苗有不同看法，疫苗委員會成員之一、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今重申，認為引入二價疫苗是「浪費資源、不合時宜」，認為疫苗到港時BA.4/5病毒株或已過時，重申現時疫苗已足夠減少市民染疫後的重症及死亡率，擔憂支持引入二價新冠疫苗的專家給予錯覺予市民去等新一代疫苗，「作為整體推進疫苗計劃的一批人，依個係咪一個明智說法呢？」

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明同意，引入二價疫苗後BA.4/5病毒株或已過時，但認為仍需要引入新的二價新冠疫苗，「因為都希望有新疫苗貼近現時流行的病毒株，以提供更好的保護。」

【08:30】【日本自由行/日本旅遊/日本機票/日本航班】日本今日起進一步放寬入境限制，恢復自由行及免簽證入境。在香港機場，清晨已聚滿一家大細、男女老幼，日本開關首日即坐上香港快運的頭班機飛往日本。

有往福岡的市民等不及親友搶機票，搶先獨自一人到九州旅行半個月，亦有人準備16萬日圓（約8,600港元）血拼大阪，計劃落機後即到黑門市場吃海鮮，更直言最掛念日本海膽：「因為日本海膽新鮮嗰啲好似食蛋黃咁。」

▼9月14日 縱橫遊首個日本「半自由行」旅行團出發▼



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▼10月1日派第二期消費券 旺角銀行中心旅行社重現人潮▼



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▼10月7日 國泰航空相隔逾兩年再辦機艙服務員招聘日▼



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▼10月1日起強制檢測公告▼



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▼10月6日 海洋公園公布「哈囉喂全園祭2022」▼

