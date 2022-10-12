疫情．最新｜2萬張七醫免針紙續可使用　醫衞局提嘟安心即會記錄

衞生署衞生防護中心昨日(11日）公布新增4,656宗確診，略見回落；但輸入個案隨着「0+3」實施而持續上升，昨錄得373宗，佔單日個案8%，不過確診比率仍維持約4%。



原定今日（12日）起失效、由七名涉濫發醫生發出的2萬張「免針紙」，由於有市民入稟司法覆核獲接納，法庭昨發出臨時禁制令阻止廢除該批疫苗注射醫學豁免證明書，政府也宣布暫緩執行。因此持有該批免針紙市民，暫仍可用以進入主動核查處所；醫務衞生局提醒，市民在任何時候若使用虛假的豁免證明書進入「疫苗通行證」適用處所，其二維碼資料將在主動查核處所被「驗證二維碼掃瞄器」記錄，而政府執法人員有權要求市民出示疫苗接種紀錄和豁免證明書二維碼。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率近半個月由谷底回升，昨日（10日）升至1.0759，代表一名患者至少傳染一人。（港大醫學院網頁截圖）

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