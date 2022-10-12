廢除免針紙｜病人組織接10多宗求助　部份政府醫生表明拒發免針紙

政府早前廢止7名醫生發出逾兩萬張「免針紙」的豁免證明書，高等法院昨日（11日）接受市民司法覆核，並頒布臨時證令，當局暫緩實施廢止安排，直至完成司法覆核。本身是律師的香港病人政策連線主席林志釉今早（12日）在電台表示，相信下周法庭研訊重點會討論權力運用，即醫務衞生局局長有否權力廢除免針紙。



林續說，病人政策連線接獲10多名市民求助，有市民提到公立醫院醫生不願開針紙，亦有其他醫生因病人之前免針紙由涉案7名醫生開出，而拒絕開免針紙，擔心除被「DQ」的兩萬多人外，其餘未牽涉在內的病人，當免針紙有效期過去後，亦難以找到醫生續發。



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料下周研訊重點討論局長權力

林志釉表示，昨日有親身到法院旁聽，政府律師陳辭主要提出免針紙失效對受影響市民無太大不便，因其仍可到政府診所求醫，合適人士仍可即日及免費取得免針紙；而法官判詞則有大量分析及對條例的解釋，似乎認為醫務衞生局局長並無權力作此決定，故相信下周研訊將集中討論局長權力範圍的問題。

香港病人政策連線主席林志釉。（資料圖片）

接10多病人求助 有政府醫生表明上司不滿開免針紙

林表示，自頒布廢除免針紙後，組織接獲10多名病人求助，大部份涉及涉事7名醫生。他說，求助個案均有共通點，即免針紙隨時間而失去有效期，但醫生不願意再發，其中有病人更稱政府醫生表明不會再發免針紙，更直言「如果開（免針紙）上司會好唔滿意」。

他質疑政府指受影響人士可到政府醫院求診的說法：「過敏診所排期都幾年，兩萬市民短時間內做，係困難嘅行政措施，而且今個星期一先刊憲，短時間取消係倉卒。」

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林志釉：無被DQ市民亦憂難獲續發免針紙

林又提到，組織即時轉介其中一名求助病人至相熟且德高望重的醫生，該醫生經判斷後即時發出免針紙，但另一名病人轉介至其他醫生的病人，則遭到拒絕，「佢有張免針紙未過期，就係果7名醫生開，個醫生聽到已話唔做。」林認為，免針紙過期後，不少醫生均拒絕補發，除被「DQ」的兩萬人外，未被DQ免針紙的市民亦擔心，當手上免針紙過期後，會找不到醫生再發。

至於政府提出發臨時疫苗通，給予持失效針紙但有意打針人士一個寬限期，林志釉稱，某程度可幫到一些市民，讓其在寬限期內做身體檢查，檢測是否適合打針，但有個案的確不適合接種，「兩萬幾人其中有啲真係無辜，都幫唔到佢哋，如果根本唔適合打，唔應該有啲措施迫到佢地無路走。」

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