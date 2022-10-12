荃灣聖方濟升旗風波｜鄧飛：停課非最嚴重懲處　是否故意均要教育

荃灣聖方濟中學爆發升旗禮風波，14名學生疑未有站立或食早餐，被指不尊重國旗國歌，被校方停課三天。坊間對於校方懲罰有爭議，部份意見質疑罰則過重。本身是中學校長的教育界立法會議員、教聯會副主席鄧飛今早（12日）在電台節目表示，校方的聲明顯示該校已跟足教育局程序，又指停課屬中等程度懲處，「可以話輕、可以話重，未必係好嚴重懲處」，但他認為教育局應訂出清晰指引。



至於有涉事學生表示，在事發時並非故意，又或當時根本不知有升旗儀式。他稱，外界難判斷事件有否「羅生門」版本，但認為學生在早會期間，仍在吃早餐已是不合理、不可接受，「無論佢故意定唔故意好，後續教育工作點都要跟進。」



10月12日為荃灣聖芳濟中學14名學生被指觸犯校規受罰後首次舉行升旗禮早會。（夏家朗攝）

教育局指引得程序無罰則 鄧︰停課三日只是「卡在中間」的懲罰

荃灣聖方濟中學14名學生停課事件連日引起討論，鄧飛表示，教育局的訓導指引焦點集中在程序，但無說明在甚麼情況下要停課、甚麼情況記決點，具體如何執行都是交由校本處理，並認為校方的聲明顯示，該校已跟足程序，亦顯示無問題、可接受，「嚴唔嚴重無一個界線，個人意見係教育局要有劃一指引，因指引得程序無罰則。」

他認為，停課三日只是「卡在中間」的懲罰，因輕罰是記缺點，重罰是記小過大過並列入成績表，影響其將來升學，「（停課）話佢好重又得，好輕又得」，並指並非所有停課均是留在家中，會有跟進工作，例如要求返校到特別室，並有習作等，「未必係好嚴重懲處。」

至於教育局行政手冊列明，必須在「在多次告誡及通知該生的家長或監護人後，仍沒得到改善」才可下停課令，更強調局方「認為學校着令行為不當的學生停課是不合適的做法」。鄧飛表示，據學校聲明指涉事學生非首次犯規，故認為學校有跟足程序，又指學生訓育指引無提罰則，局方要有劃一清晰指引，尤其在有「法律基礎的違規行為」下，「升國旗食早餐停唔停課？要有一個指引。」

教聯會副主席、立法會議員鄧飛。（盧翊銘攝）

鄧︰學生早會時間食早餐是不正常舉動

有涉事學生指出，自己當時並非故意、不知道舉行升旗禮。鄧飛則稱，學校及學生說法不一，「好難判斷中間有冇『羅生門』版本，幾時升旗幾時早會應該一早知」，又認為即使無升旗禮，學生早會時間食早餐是不正常舉動，「冇理由仲喺Canteen（食堂）食嘢，係唔合理，唔能夠接受，相信同學仔有違規。」

無論佢故意定唔故意，訓導合一都要教育，有時好難判斷故唔故意，佢故意但話你聽唔係故意，後續教育工作點都要跟進。 立法會議員鄧飛

學生於升旗儀式期間食早餐、以及無肅立又是否涉違法？鄧飛則認為，升旗禮一般在操場或禮堂舉行，涉事學生事發時仍在食堂吃早餐，並非身處升旗禮的場合當中，談不上要肅立，但問題正如學校聲明所指，學生大機會違反校規，無合乎學校禮儀行為。

▼10月11日 荃灣聖芳濟中學14學生被三天後己復課▼

