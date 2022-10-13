疫情．最新｜渣打馬拉松明年2.12舉行　名額25000、11月初報名

本港昨日（12日）新增4,788宗新冠病毒確診個案，包括368宗輸入個案，佔整體單日確診7.69%，本港再發現多5宗Omicron變異病毒株XBB亞系輸入個案，全部均為無症狀感染，現時本港累計6宗XBB及1宗BA.2.75.2亞系輸入個案。



政府公布，醫務衞生局局長已認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作緊急使用。政府與有關的疫苗製造商商討進度良好，正等待疫苗製造商提交供應兒童及幼兒配方的時間及資料。



昨日疫情總覽：



本港病毒即時有效繁殖率昨日（11日）升至1.0759，即一名患者可傳染超過一人。（港大醫學院土圖片）

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【12:51】政府公布認可幼兒版（6個月至4歲）及兒童版（5歲至11歲）復必泰疫苗在港緊急使用，但暫時未知供應時間及接種資料。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（13日）在電台節目表示，美國已有60萬幼童接種幼童版復必泰疫苗，無任何一宗心肌炎，顯示十分安全。

【12:20】政府今日（13日）再派員到另一幢大廈執法。機電工程署聯同秀茂坪警區和衞生署到早前被納入強制檢測公告的九龍灣麗晶花園九座查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查206人，當中2人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向兩人發出了10,000元定額罰款通知書。行動由上午約8時半開始，至上午約11時半結束。

【12:16】政府今日（13日）派員於葵芳邨葵健樓的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動今日上午約8時30分開始，至上午約11時30分結束。行動共檢查了434名受檢人士。當中9人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中3人發出了10,000元定額罰款通知書。該行動由房屋署聯同葵涌警區和衞生署負責。

【12:12】香港田徑總會宣布，新一屆渣打香港馬拉松落實於明年2月12日（星期日）舉行，下月初開始分階段接受報名，參賽名額暫定為25,000。大會特別感謝各方全力支持和積極協調，在社會復常之路上，讓公眾、跑手及工作人員能夠在平衡公共衞生及安全的情況下參加這項國際盛事。

今屆賽事如以往一樣包括馬拉松、半馬拉松和10公里三個距離組別，並將邀請海外精英跑手參加。賽事沿用傳統路段，馬拉松及半馬拉松由尖沙咀彌敦道出發，10公里項目則以東區走廊作起點。所有組別均以維多利亞公園作為終點。大會將於11月初公佈報名詳情，並分階段接受各個組別的報名。

【12:07】社會福利署今日（13日）宣布，由於疫情稍為緩和，港灣道體育館暫託中心將於10月20日停止運作。社署今年先後於多間體育館設立暫託中心，照顧確診但無症狀及症狀輕微的長者及殘疾人士，當中包括來自院舍的院友和社區內缺乏照顧的確診患者。

港灣道體育館暫託中心為服務長者的隔離設施，於今年9月1日投入運作，分別由九龍樂善堂和卓健醫療提供照顧服務及醫療支援。社署對有關團隊的專業服務，再次表示衷心感謝。

【09:36】政府早前批准下調疫苗接種年齡門檻至6個月大幼兒，惟只提供科興疫苗。政府昨（12日）公布認可幼兒版（6個月至4歲）及兒童版（5歲至11歲）復必泰疫苗在港緊急使用，但暫時未知供應時間及接種資料。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（13日）在電台節目表示，自己與世衞均不建議幼童「溝針」，強調復必泰及科興均有效及無大分別，因冬季料有新疫情，建議家長不要等復必泰，盡快為兒童打針。

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▼10月10日起強制檢測公告▼



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