疫情．最新｜輸入個案單日續逾300宗　變異病毒株XBB亞系累計6宗

本港昨日（12日）新增4,788宗新冠病毒確診個案，包括368宗輸入個案，佔整體單日確診7.69%，本港再發現多5宗Omicron變異病毒株XBB亞系輸入個案，全部均為無症狀感染，現時本港累計6宗XBB及1宗BA.2.75.2亞系輸入個案。



政府公布，醫務衞生局局長已認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作緊急使用。政府與有關的疫苗製造商商討進度良好，正等待疫苗製造商提交供應兒童及幼兒配方的時間及資料。



昨日疫情總覽：



本港病毒即時有效繁殖率昨日（11日）升至1.0759，即一名患者可傳染超過一人。（港大醫學院土圖片）

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