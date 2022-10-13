理大生發煽動言論　被指情節嚴重囚5年　指國安法未限刑期提上訴

理大生呂世瑜涉在Telegram發布宣揚港獨文宣，承認煽動他人分裂國家罪，控方指根據《港區國安法》，「情節嚴重」者須判囚5年，法官最後亦以此作判刑。呂不服刑期，今（13日）在上訴庭作聆訊。上訴庭法官亦問及，《港區國安法》第21條中：「情節嚴重的，處五年以上有期徒刑十年以下的刑期」，當中提及的「5年」，是否限制的最終刑期，呂認為是限制量刑起點，但無限制這是最終刑期。律政司不同意說法，但稱需時作進一步陳詞，案件押後至本月24日續審。



原審官原想判刑3年8個月

上訴人呂世瑜，承認於2020年6月30日至9月24日之間，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為。區域法院法官判刑時提到案件屬「情節嚴重」，並以5年半為量刑起點，認罪扣減後原判他入獄3年8個月。惟當時控方指，根據《港區國安法》，「情節嚴重」的最低刑期為5 年，法官最終被改呂5年監禁。

上訴人呂世瑜認為國安法並無限制最終刑期，就其判刑上訴。(資料圖片)

頻道內大部份訊息均非呂發出

代表呂世瑜的資深大律師蔡維邦指，本案只涉及1條Telegram頻道的內容。雖然該頻道屬公開，但大部份訊息非呂發出。當中雖有提有提及「革命」，但沒有講及如何實行。

呂的案件情節相對較輕

蔡又指，上訴庭認為「第二代美國隊長」馬俊文煽動他人分裂國家一案，屬「情節嚴重」類別中是相對較輕類別，最終判囚5年，本案較馬俊文一案輕，案情應屬情節較輕。

外號「第二代美國隊長」馬俊文。亦因煽動罪被判囚5年。（資料圖片）

被捕後表現合作應可從輕罰

蔡又指，呂被捕後曾保持緘默，之後已交出手提電話的密碼予警方，可見他在案中表現合作。根據《港區國安法》第33條，呂應可從輕及獲減輕處罰。

案件編號：CACC61/202