疫情．最新｜增5106宗確診　多7人死亡　首現變種BQ.1.1輸入個案

本港確診個案略為下降，今日（14日）新增5,106宗個案，較昨日5,622宗減少，涉336宗輸入，多7人死亡，學校呈報633宗個案，涉459間學校，有5間學校共5班別要停課。

衞生防護中心在輸入個案中，累計分別發現32宗XBB變異病毒株個案，並首次發現各一宗BA.4.6及BQ.1.1亞系個案，並有兩宗BA.2.75.2個案。



今日疫情概要：



-新增確診個案5,106宗，較昨日5,622略減9%

-輸入個案336宗，佔整體個案5.16%，較昨日輕微下跌

-新增7人死亡，7日平均死亡率反彈至0.169%

-新變種病毒株XBB個案累計發現32宗，並首次發現BA.4.6及BQ.1.1亞系各一宗

昨日疫情總覽：



本港即時有效繁殖率10月12日升至1.2208，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼10月13日 醫務衞生局記者會預告放寬防疫措施▼



+ 1

【16:48】本港確診數字仍有逾4,000宗，政府今日（14日）表示，因在港島南區及東區多個屋苑的污水樣本中驗出陽性，故向有關地點居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約10.5萬快速抗原測試，供其自測。有關地點包括海怡半島及城市花園等大型私人屋苑。

+ 1

【14:29】立法會衞生事務委員會今日（14日）舉行會議，實政圓桌議員田北辰指，實施「0+3」入境檢疫安排後，重症數目不升反跌，而黃碼禁止進入食肆，影響旅客來港意欲。他建議把接種三針疫苗的寬限期從11月底提前至10月底，以滿足科學上加強免疫力的要求，令檢疫政策盡早放寬至「0+0」。



不過，醫務衞生局局長盧寵茂說，重症數字只是考慮因素之一，制訂政策須視乎整體疫情發展及公營醫療系統負荷。而隨著有變種病毒輸入，染疫入院及住院人數上升都需要關注。盧寵茂也指「0+3」安排下，入境人士抵港首三天的核酸檢測並非完全準確，即使呈陰性，暫時也不會考慮放寬讓他們進入食肆。

【13:22】政府昨日（13日）宣布積極考慮放寬4人限聚令至12人。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目表示，政府應果斷取消限聚令，強調有關防疫法例應合乎比例，考慮可持續性、成效及成本等，批評政府「做太多冇證據、唔合符成本、不可持續，冇用措施」，尤其令基層市民及長者生活受嚴重影響。

【12:34】經歷停辦風波後，渣打香港馬拉松昨（13日）宣布將在明年2月12日舉辦，參賽名額暫定為2.5萬個。體育專員楊德強今早（14日）在電台節目表示，一直與田總討論以2.5萬名參加賽者為基礎，田總希望在疫情許可下，可進一步增加人數，但仍要視乎未來疫情走勢，現時討論屬言之尚早。

【12:20】政府今日（14日）派員於北角城市花園10座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動今日上午約八時三十分開始，至上午約十一時三十分結束。次行動共檢查了170名受檢人士。當中一人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。她須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向她發出了10,000元定額罰款通知書。

【11:57】政府今日（14日）派員於藍田滙景花園17座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動今日上午約七時開始，至上午約十時結束。是次行動共檢查了約330名受檢人士。當中，14人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中五人發出了10,000元定額罰款通知書。

【11:51】衞生署轄下聯合科學委員會昨日（13日）開會，通過建議引入二價疫苗作為第四針加強劑，預計疫苗最快明年1月到港，又建議年滿12歲人士可選擇接種復必泰二價疫苗作為第四針加強劑。

政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會成員孔繁毅今日（14日）在電台節目表示，二價疫苗主要針對BA.4或BA.5，其抗體水平較初代疫苗好，希望入冬前可抵港，並首先為長者及幼童接種，往後相信二價疫苗或像流感疫苗般，每年更新最接近的流行病毒株，市民或有機會每年均需在入冬前接種加強劑。

本港今年錄得29宗類鼻疽個案，死亡率可達75%，當中6名病人離世。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早（14日）接受電台訪問時指，1998年至2017年醫管局只錄得61宗個案，認為單單今年幾個月錄29宗屬非常高的數字，形容是「好唔尋常情況」。

林緯遜分析，短時間內有多人染疫，料傳播途徑非皮膚接觸，有機會因風季雨季，或颱風過後，吹起受污染的水及泥土，體弱人士吸入被吹起的空氣，造成明顯爆發，促政府盡快查出關聯性及聚集性原因，並關注下次雨季風季會否再有爆發。

▼10月13日 直擊類鼻疽爆發地深水埗區積水情況▼



+ 5

【09:58】政府昨日（13日）宣布放寬社交距離措施，容許餐廳、酒吧進行現場表演，並積極考慮將限聚令由4人放寬至12人。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今日（14日）在電台節目指出，現時的4人限聚令已不合時宜，因不少場合的活動人數限制均比4人多，認為取消限聚令亦不會增加疫情風險。

▼10月13日 香港迪士尼樂園大型招聘會首日▼



+ 7

▼10月13日 遊日港人分享景點最新情況及美食▼



+ 19

▼10月13日 「旅遊KOL」小斯分享在日本大阪情況▼



+ 5

【10:00】日本周二（11日）恢復免簽證入境旅遊，踏入第三日，首批前往日本大阪的香港旅客萬小姐透露，已到神戶、黑門市場、難波、環球影城等景點遊玩，並花20,000日圓大歎A5神戶牛柳，惟時間寶貴，接下來行程相當緊湊︰「好多景點未參觀！時間太短喇，行程都好趕，但開心㗎！」

「旅遊KOL」小斯亦是首批抵達大阪的香港自由行旅客，周三（13日）已在京都的步道上，穿著和服「打卡」拍照，並享受當地美食。他表示，人流比想像中少，店員服務態度友善，惟他觀察到物價有所上漲，部份高檔次餐廳已取消午餐優惠。

【07:30】最低工資「凍薪」四年後，終於有望明年5月起由37.5元上調至40元。然而，記者發現多間連鎖店舖，包括便利店、食肆，例如7 Eleven、譚仔三哥、麥當勞等，其兼職時薪最少亦有45元，唐記包點最高更可達80元，早已高出明年實施的最低工資水平一倍。

有人力資源顧問表示，時薪40元已難以聘請員工，而且隨着防疫措施放寬，食肆等店舖都需調高薪酬吸引員工回流，相信只有競爭力較低人士才會領取40元時薪。▼部份店舖兼職員工時薪▼

+ 7

▼10月13日 消防處介紹四輛「抬床運送及載客兩用車」▼



+ 14

【06:00】本港今年初爆發第五波疫情，波及不少安老及殘疾院舍，消防處在今年首9個月，統籌1,506宗院舍撤離行動，運送5,299人次往來院舍。消防處為提升運送效率，斥資240萬元將四輛24座載客車改裝成「抬床運送及載客兩用車」，車上具備基本維生及急救儀器，可容納四張抬床，首輛「兩用車」已投入服務，其餘將於今年內出動。

【01:04】澳門政府表示，香港、台灣及外國入境者的新冠肺炎防疫隔離時間周六（15日）起將由「7+3+4」減至「7+3」，即取消4天自我健康監測，集中隔離醫學觀察解除後的核酸檢測亦減少2次。

▼10月13日 消息指最低工資時薪2023年5月起有望上調至40元▼



+ 7

▼10月10日起強制檢測公告▼



+ 28

▼10月13日 「一點粉紅」公布舉行「Pink Dot HK一點粉紅2022」嘉年華▼

