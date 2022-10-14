疫情．最新｜政府擬放寬限制令至12人　酒吧夜場下周四起可設表演

本港昨日（13日）新增5,622宗確診個案，包括387宗輸入，自9月24日後再重回5,000宗水平，截至前日（12日）衞生署發現共29宗XBB變異病毒株，當中24宗是抵港時發現。過去一周每日平均確診個案4,871宗，對比再之前7日每日平均 3,573宗，一周之間有約30%升幅；輸入個案過去7天，每日平均有362宗，對比之前7日每日平均274宗，也有32%升幅。



醫務衞生局預告下周四起（20日）起會放寬部份防疫措施，包括容許餐廳、酒吧等場所舉辦表演及跳舞活動，並會積極考慮將限聚令放寬至12人。



昨日疫情總覽：



本港即時有效繁殖率10月12日升至1.2208，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼10月13日 醫務衞生局記者會預告放寬防疫措施▼



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▼10月13日 香港迪士尼樂園大型招聘會首日▼



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【07:30】最低工資「凍薪」四年後，終於有望明年5月起由37.5元上調至40元。然而，記者發現多間連鎖店舖，包括便利店、食肆，例如7 Eleven、譚仔三哥、麥當勞等，其兼職時薪最少亦有45元，唐記包點最高更可達80元，早已高出明年實施的最低工資水平一倍。

有人力資源顧問表示，時薪40元已難以聘請員工，而且隨着防疫措施放寬，食肆等店舖都需調高薪酬吸引員工回流，相信只有競爭力較低人士才會領取40元時薪。▼部份店舖兼職員工時薪▼

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▼10月13日 消防處介紹四輛「抬床運送及載客兩用車」▼



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【06:00】本港今年初爆發第五波疫情，波及不少安老及殘疾院舍，消防處在今年首9個月，統籌1,506宗院舍撤離行動，運送5,299人次往來院舍。消防處為提升運送效率，斥資240萬元將四輛24座載客車改裝成「抬床運送及載客兩用車」，車上具備基本維生及急救儀器，可容納四張抬床，首輛「兩用車」已投入服務，其餘將於今年內出動。

【01:04】澳門政府表示，香港、台灣及外國入境者的新冠肺炎防疫隔離時間周六（15日）起將由「7+3+4」減至「7+3」，即取消4天自我健康監測，集中隔離醫學觀察解除後的核酸檢測亦減少2次。

▼10月13日 消息指最低工資時薪2023年5月起有望上調至40元▼



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▼10月10日起強制檢測公告▼



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▼10月13日 「一點粉紅」公布舉行「Pink Dot HK一點粉紅2022」嘉年華▼

