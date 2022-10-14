疫情．最新｜政府擬放寬限制令至12人　酒吧夜場下周四起可設表演

撰文：黃煦緻 黃偉倫 黃金棋 孔繁栩 呂穎姍 馬煒傑 梁晉穎 何瑞芬
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本港昨日（13日）新增5,622宗確診個案，包括387宗輸入，自9月24日後再重回5,000宗水平，截至前日（12日）衞生署發現共29宗XBB變異病毒株，當中24宗是抵港時發現。過去一周每日平均確診個案4,871宗，對比再之前7日每日平均 3,573宗，一周之間有約30%升幅；輸入個案過去7天，每日平均有362宗，對比之前7日每日平均274宗，也有32%升幅。

醫務衞生局預告下周四起（20日）起會放寬部份防疫措施，包括容許餐廳、酒吧等場所舉辦表演及跳舞活動，並會積極考慮將限聚令放寬至12人。

昨日疫情總覽：

疫情．10.13｜增5622宗確診多8人死　政府考慮放寬限聚令上限12人
本港即時有效繁殖率10月12日升至1.2208，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼10月13日　醫務衞生局記者會預告放寬防疫措施▼

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▼10月13日　香港迪士尼樂園大型招聘會首日▼

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最低工資難請人　麥當勞兼職時薪$50　唐記包點可達$80

【07:30】最低工資「凍薪」四年後，終於有望明年5月起由37.5元上調至40元。然而，記者發現多間連鎖店舖，包括便利店、食肆，例如7 Eleven、譚仔三哥、麥當勞等，其兼職時薪最少亦有45元，唐記包點最高更可達80元，早已高出明年實施的最低工資水平一倍。
有人力資源顧問表示，時薪40元已難以聘請員工，而且隨着防疫措施放寬，食肆等店舖都需調高薪酬吸引員工回流，相信只有競爭力較低人士才會領取40元時薪。▼部份店舖兼職員工時薪▼

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▼10月13日　消防處介紹四輛「抬床運送及載客兩用車」▼

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消防處斥240萬改裝4小巴　增加抬床及輪椅位　料提升3倍運載效率

【06:00】本港今年初爆發第五波疫情，波及不少安老及殘疾院舍，消防處在今年首9個月，統籌1,506宗院舍撤離行動，運送5,299人次往來院舍。消防處為提升運送效率，斥資240萬元將四輛24座載客車改裝成「抬床運送及載客兩用車」，車上具備基本維生及急救儀器，可容納四張抬床，首輛「兩用車」已投入服務，其餘將於今年內出動。

澳門周六起削港台及外國人隔離期至「7+3」　減2次核酸檢測

【01:04】澳門政府表示，香港、台灣及外國入境者的新冠肺炎防疫隔離時間周六（15日）起將由「7+3+4」減至「7+3」，即取消4天自我健康監測，集中隔離醫學觀察解除後的核酸檢測亦減少2次。

疫情｜積極考慮放寬限聚令至12人　10.20起餐廳酒吧可跳舞、表演酒吧10.20起可現場表演　業界料有助萬聖節宣傳　生意有望增三成世界盃｜酒吧2點關門或球賽中段顧客要離場　業界促政府放寬七日平均確診升3成　XBB變種病毒株錄29宗　歐家榮：重症率無上升政府放寬社交距離　限聚令擬放寬至12人　梁熙：方向正確下周四餐廳酒吧可現場表演　霍啟剛：相信業界、食客一樣高興高官染疫︱財庫局副局長陳浩濂染疫　昨天仍如常上班確診中年漢擅自離家持紅碼違例闖食肆　判監2星期緩刑成首例渣打馬拉松｜明年2.12復辦　名額暫定2.5萬個　下月公布報名詳情

▼10月13日　消息指最低工資時薪2023年5月起有望上調至40元▼

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免針紙｜法援署拒批司法覆核法援申請　郭卓堅：將提上訴疫苗｜科委會通過引入二價疫苗作第4針加強劑　最快明年1月抵港疫苗｜兒童聖誕外遊打針死線　可否溝針與接種點　家長一文即看清何栢良籲政府容許兒童溝針以鼓勵接種　倡縮短接種間距抵禦疫情劉宇隆：不建議幼童疫苗溝針　今午開會商縮短兒童疫苗接種間距

▼10月10日起強制檢測公告▼

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強制檢測｜增70幢　沙田東區佔最多　涉帝堡城、杏花邨、寶翠園啟德1號、天寰、龍譽等污水陽性　政府向三區多屋苑派11萬快測包迪士尼辦大型招聘會　銀行白領無懼疫情衝擊毅然轉行：仍看好前景最低工資｜消息：勞資共識加至時薪$40　勞工界：勉強接受免再凍最低工資升難緩在職貧窮　政府外判低資水平出手猶在　工會促取締最低工資輸通脹　六旬保安嘆買不起鮮魚：之前60蚊三餐𠵱家要90蚊一點粉紅2022｜10.23辦性小眾嘉年華　免費播修復版《春光乍洩》

▼10月13日　「一點粉紅」公布舉行「Pink Dot HK一點粉紅2022」嘉年華▼

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