秋冬安胎四大要訣　有助避免產前抑鬱、妊娠糖尿病及血壓偏低

秋冬將至，身懷六甲的準媽媽懷胎期間，遇上氣溫急跌或溫差較大時會出現不同生理反應，例如皮膚乾燥、食欲增加等，若孕婦未有注意飲食及身體情況，容易出現妊娠糖尿病風險及血壓偏低，甚或因此增加精神壓力，出現產前抑鬱徵狀。冬季流感高峰期將至，孕婦宜接種流感疫苗，避免自行服用可能不適合孕婦的成藥。

撰文：醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生李文軒



香港冬季時間不長，溫度亦沒歐美國家寒冷，因此溫差對孕婦的影響不大。可是，秋冬天氣乾燥，如果家中長開暖風機或暖爐，孕婦容易感到皮膚痕癢及流鼻血，所以懷孕期間須注意保濕，例如在家中放置加濕器、多喝水等。

飲食方面，婦女懷孕期間食量會增加，冬季時有機會吃更多澱粉質或高熱量的食物；但罹患妊娠糖尿病風險較高的女士要特別注意食量，及避免進食太油膩、未經煮熟的食物或生食，否則容易屙嘔肚痛。

一直以來，不少孕婦都會疑惑自己可否浸熱水浴。一般來說，醫生並不建議長時間浸浴，因為孕婦的血壓偏低，長時間浸浴很容易有頭暈或暈眩感覺，增加跌倒的風險。加上浸浴期間心跳加快，對腹中塊肉而言亦非好事，所以潔淨身體後便不宜繼續浸浴。

事實上，近三年的新冠疫情，或多或少增加了孕婦產前抑鬱的風險，例如會擔心病毒傳染及胎兒，亦會憂慮病毒可能引致小產等併發症、對於接種疫苗感到疑慮，甚至因疫情令收入減少、經濟負擔增加等。如果在生活小節方面亦徒增負累，心理壓力更大，誘發情緒病機會更高。

產前抑鬱現時不建議服藥治療，家人要留意準媽媽是否對周邊事物興趣減少、對懷孕不感興奮、產生過多擔憂、失眠等，家人應多陪伴及給予支持，如有疑問應主動諮詢醫生意見釋除疑慮。

冬季流感高峯期迫近，趁此機會提醒一眾準媽媽，保障自己及胎兒安全，應盡快接種流感疫苗，如有疑慮可諮詢家庭醫生的意見，判斷自己是否適合接種。假如不幸患上流行性感冒，切忌自行購買成藥服用。因為坊間藥物並非全部適合孕婦服用，當中可能含有非類固醇消炎藥，或導致羊水量低下及其他併發症。

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