深水埗配水庫導賞｜日增3節自助遊　10.17起開放預約　附登記網址

深水埗主教山配水庫將進一步開放接待市民。水務署今日（14日）宣布，前深水埗配水庫由10月31日起每日增設三節自助導賞遊時段，而現時每日三團導賞團的安排維持不變。自助遊每節一小時，每節名額50個，費用全免。



▼活化後的主教山配水庫▼



+ 5

市民可於10月17日上午9時起，於「前深水埗配水庫自助導賞遊」專頁預約由10月31日至11月30日的自助遊。由11月起，自助遊預約系統會於每月第一個工作日上午9時開始，顯示未來兩個月內可接受預約的參觀時段。如有人取消預約，名額會即時釋放供重新預約。

參加自助遊的市民只需掃描景點二維碼，便可收聽語音導賞介紹配水庫的內外設計、建築結構和九龍食水供應系統的發展歷史等資訊。導賞語音檔亦可在自助遊專頁下載。

主教山配水庫內部結構圖片



+ 21

為減低疫情感染和傳播風險，除獲豁免人士外，參觀人士進入配水庫前必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場地二維碼，並須符合「疫苗通行證」和其他防感染的相關要求。

新增自助遊後，配水庫每日可接待的訪客人數預計由現時約80人增至230人。截至9月底，導賞團已接待約8,900參觀人次。

政府會研究配水庫的長遠保育及活化方案，並參考公眾在參與導賞團和自助遊後提出的意見，為配水庫物色最合適的新用途，務求讓市民大眾更好地享用這個地方。