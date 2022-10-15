疫情．最新｜增5424宗確診　多7人死亡　BQ.1.1再添4宗

撰文：呂穎姍 黃金棋 何瑞芬 鄧宇詩 馬煒傑 梁晉穎
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本港確診個案連續三日徘徊逾五千宗水平，今日（15日）新增5,424宗確診，包括312宗輸入，多7人死亡，累計死亡人數10,268。備受關注的新變異病毒株BQ.1.1再多4宗輸入個案，累計有5宗。今日周末無學校呈報個案，但有7間學校共7班要停課。

今日疫情概要：

-增5,424宗確診 ，較昨日微升6.2%，

-輸入個案312宗，佔整體個案4.19%，下跌趨勢持續，比率為10月8日以來新低

-新增7人死亡，7日平均死亡率進一步跌至0.15%，累計死亡人數10,268

-備受關著的BQ.1.1亞系個案一日添4宗，累計5宗，XBB個案累計55宗

昨日疫情總覽：

10.14疫情｜7天死亡率反彈至近0.17%　港首現變種BQ.1.1輸入個案
本港即時有效繁殖率10月12日升至1.2208，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）
獨家｜長洲醫院副院長捲診所打錯針事件　醫管局：非常重視正調查01直擊｜池丕恩遇追問愕然　一度折返長洲醫院：我無出去做其他嘢

▼10月13日　「旅遊KOL」小斯分享在日本大阪情況▼

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增5,424人確診　再發現29宗變異株個案　衞生署無公布個案詳情

【17:41】確診數字有輕微上升，連續三日突破5000大關，本港今（15日）新增5,424宗確診個案，確診數字較昨日上升6.22%。另外，今新增7人死亡，連續5日維持在單位數水平，七日平均死亡率降至0.150%，至今本港累計死亡個案共有10,268宗。

荔景邨、青逸軒、滿東邨、富山邨等五地點污水陽性　10萬人須快測

【16:56】本港新冠肺炎疫情持續，確診個案蔓延各區。港府今日（15日）公布，因應葵青區、離島區及黃大仙的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向相關居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約10萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。相關地點涉及五個公共屋邨，包括葵青區荔景邨、離島區滿東邨及黃大仙沙田坳邨等。

▼10月15日　部份污水呈陽性屋苑▼

BQ.1.1殺到　勢成冬天爆發主流　一文看清傳播力、二次感染風險

【14:12】全球新冠疫情受到多個變種病毒株夾擊威脅，即將來臨冬季有再爆發風險，其中屬於Omicron變種分支BA.5後代的BQ.1.1，三個月內在全球10多個國家極速傳播最惹關注，衞生防護中心昨日公布本港首次發現一宗輸入個案屬BQ.1.1，港大感染及傳染病中心總監何栢良亦稱，BQ.1.1比BA.5增長速度快三成，並有多達5個S蛋白的關鍵變異位，在多個變種病毒株中，應最需要留意。

究竟BQ.1.1的威力有幾驚人，《香港01》綜合本港專家及全球數據，為大家一文分析BQ.1.1的傳播力、二次感染風險、疫苗保護力及重症風險等資料。

BQ.1.1變異病毒株概覽：

-今年7月中首次在尼日利亞發現

-屬Omicron變種分支BA.5的後代

-S蛋白擁有最多的5個關鍵變異位

-比BA.5的增長速度快三成

-康復者出現二次感染的風險高

-傳播力加強

-有機會削弱藥物及疫苗功效

-暫未有證據顯示會增加重症及死亡風險

逆隔離胎死腹中？譚耀宗稱人手責任阻滯多　可著眼縮檢疫期增驛站

【12:30】與內地逐步便利通關未見曙光，全國人大常委譚耀宗今日（15日）在有線節目《有理有得傾》上形容通關問題「難搞」，但隨著疫情受控，相信可逐步放寬，朝向全面通關的目標，預料中共二十大後有機會增加通關配額，讓有需要人士返回內地。

兩地早前成立專班商討「逆向隔離」細節，政府表明就這個安排有共識，政商界一片看好，選址及細節安排其後甚囂塵上。但譚耀宗今早指，兩地商討後發現「逆向隔離」有很多技術性問題需要解決，例如在香港難覓人手，要考慮到一旦出現跨境傳播的責任問題。不過他認為，二十大後入境內地「7+3」的檢疫政策可縮短，加快酒店檢疫房間輪轉，增加通關配額。

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【11:55】政制今日（15日）派員於鰂魚涌康怡花園G2座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動今日上午約八時三十分開始，至上午約十一時三十分結束。是次行動共檢查了154名受檢人士，均已按規定進行檢測。

BQ.1.1變異病毒株殺入香港　許樹昌：成主流確診個案或升但重症低

【09:50】新冠肺炎疫情反覆，本港確診數字近日再升破5000宗水平，更首現BQ.1.1變異病毒株輸入個案。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港新冠病毒即時繁殖率升至1.25，加上有新變種病毒株繁殖速度更快，預料BQ.1.1變異病毒株一旦成為主流病毒株，新增個案或上升，但接種疫苗仍能有效預防染疫後的重症及死亡率，未必令疫情轉壞。

許樹昌亦認同，本港有條件放寬部分防疫措施，如限聚令應與食肆每枱的上限人數看齊，但部分的措施短期內則不能放寬，如疫苗通及入境人士核酸檢測。香港在放寬防疫措施上更為謹慎，加上要與內地相討通關，「相信唔可以放到好似外地咁快。」

▼10月13日　遊日港人分享景點最新情況及美食▼

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放寬防疫｜第四波重災「金儷星」喜迎10.20起舞照跳：熟客好興奮強制檢測︱涉半山壹號、海堤灣畔及麗港城等60幢大廈　沙田區最多免針紙｜就不獲批法援提上訴　郭卓堅指將有持份者加入訴訟疫情｜港首現BA.4.6及BQ.1.1變異病毒　單日增7死　最年輕僅19歲何栢良批政府不合效益　籲果斷取消限聚令　關注變種病毒BQ.1.1渣打馬拉松｜楊德強：疫情許可盼增名額　七欖流失海外客靠本地人0+3︱盧寵茂：不考慮准黃碼堂食　田北辰倡提前三針死線換月內0+0海怡半島、城市花園等港島兩區屋苑污水陽性　政府籲10.5萬人快測

▼10月10日起強制檢測公告▼

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▼金儷星舞廳曾是跳舞群組的重災區▼

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▼9月26日　入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼

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▼9月26日　入境檢疫「0+3」實施首日機場情況▼

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▼9月30日　疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼

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類鼻疽｜傳染病科醫生拆解病徵與成因　家中有盆栽謹記定期清潔日本自由行｜首批香港旅客兩萬円嘆A5和牛　KOL小斯和服京都打卡澳門周六起削港台及外國人隔離期至「7+3」　減2次核酸檢測專家指4人限聚令已不合時宜可取消　酒吧業促延營業時間迎萬聖節類鼻疽｜今年錄29宗　林緯遜指不尋常　料颱風吹起水和泥致爆發孔繁毅指二價疫苗較初代有效料會不斷更新　每年入冬前或須接種
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