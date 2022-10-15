疫情．最新｜7天死亡率反彈 確診續破5000 變種BQ.1.1首現香港
撰文：呂穎姍 黃金棋 何瑞芬 鄧宇詩 馬煒傑 梁晉穎
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香港確診個案再呈回升之勢，連續兩日個案超過5,000宗，最新7日平均死亡率亦略為反彈至0.169%。多種變種病毒株亦相繼隨輸入個案在港發現，昨（14日）首次發現各一宗BA.4.6及BQ.1.1亞系個案，並有兩宗BA.2.75.2個案。其中，有專家指Omicron變異病毒株BQ.1.1開始受到英國關注，它同時具備5個關鍵變異位置，增長速度比BA.5快三成，可導致感染比例上升，而目前本港輸入個案最多來自英國，若當地爆發BQ.1.1疫情，香港亦難免有傳入個案。
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