疫情．最新｜BQ.1.1添4個案　平均死亡率降　單日新增危重率續升

本港確診個案連續三日徘徊逾五千宗水平，今日（15日）新增5,424宗確診，包括312宗輸入，多7人死亡，累計死亡人數10,268。備受關注的新變異病毒株BQ.1.1再多4宗輸入個案，累計有5宗。今日周末無學校呈報個案，但有7間學校共7班要停課。



今日疫情概要：



-增5,424宗確診 ，較昨日微升6.2%，

-輸入個案312宗，佔整體個案4.19%，下跌趨勢持續，比率為10月8日以來新低

-新增7人死亡，7日平均死亡率進一步跌至0.15%，累計死亡人數10,268

-備受關著的BQ.1.1亞系個案一日添4宗，累計5宗，XBB個案累計55宗

-單日增11名病人危重，單日新增危重總數對比新增留醫病人總數升至5.1%，近4日新高

10月15日強制檢測公告

昨日疫情總覽：



本港即時有效繁殖率10月12日升至1.2208，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼10月13日 「旅遊KOL」小斯分享在日本大阪情況▼



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【17:55】隨著多國通關及香港實施「0+3」，冷清近三年的機場終重現生氣。機場管理局今日起（15日）及明日（16日）在荃灣舉行招聘會，共18間航空界公司參加，提供約1,200個職位。有前地勤員工今午到場應徵，他指因疫情無工開，被迫離開心儀工作轉做文員：「當時都幾唔開心。」有見近日迎來航空及旅遊業復蘇的曙光，故到場應徵，希望找到同類地勤工作：「任何公司只要係地勤都會考慮！」機管局機場運行副總監姚兆聰表示，疫情前機場約需7萬人手，長遠會增加人手，又指現時人手足夠處理目前的航班需求。他認為，本港航空業前景樂觀：「本港航空樞紐地位唔會因疫情有所改變。」

▼10月15日 機場管理局招聘會▼



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【17:41】確診數字有輕微上升，連續三日突破5000大關，本港今（15日）新增5,424宗確診個案，確診數字較昨日上升6.22%。另外，今新增7人死亡，連續5日維持在單位數水平，七日平均死亡率降至0.150%，至今本港累計死亡個案共有10,268宗。

【16:56】本港新冠肺炎疫情持續，確診個案蔓延各區。港府今日（15日）公布，因應葵青區、離島區及黃大仙的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向相關居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約10萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。相關地點涉及五個公共屋邨，包括葵青區荔景邨、離島區滿東邨及黃大仙沙田坳邨等。

▼10月15日 部份污水呈陽性屋苑▼



【14:12】全球新冠疫情受到多個變種病毒株夾擊威脅，即將來臨冬季有再爆發風險，其中屬於Omicron變種分支BA.5後代的BQ.1.1，三個月內在全球10多個國家極速傳播最惹關注，衞生防護中心昨日公布本港首次發現一宗輸入個案屬BQ.1.1，港大感染及傳染病中心總監何栢良亦稱，BQ.1.1比BA.5增長速度快三成，並有多達5個S蛋白的關鍵變異位，在多個變種病毒株中，應最需要留意。



究竟BQ.1.1的威力有幾驚人，《香港01》綜合本港專家及全球數據，為大家一文分析BQ.1.1的傳播力、二次感染風險、疫苗保護力及重症風險等資料。

BQ.1.1變異病毒株概覽：



-今年7月中首次在尼日利亞發現



-屬Omicron變種分支BA.5的後代



-S蛋白擁有最多的5個關鍵變異位



-比BA.5的增長速度快三成



-康復者出現二次感染的風險高



-傳播力加強



-有機會削弱藥物及疫苗功效



-暫未有證據顯示會增加重症及死亡風險



【12:30】與內地逐步便利通關未見曙光，全國人大常委譚耀宗今日（15日）在有線節目《有理有得傾》上形容通關問題「難搞」，但隨著疫情受控，相信可逐步放寬，朝向全面通關的目標，預料中共二十大後有機會增加通關配額，讓有需要人士返回內地。



兩地早前成立專班商討「逆向隔離」細節，政府表明就這個安排有共識，政商界一片看好，選址及細節安排其後甚囂塵上。但譚耀宗今早指，兩地商討後發現「逆向隔離」有很多技術性問題需要解決，例如在香港難覓人手，要考慮到一旦出現跨境傳播的責任問題。不過他認為，二十大後入境內地「7+3」的檢疫政策可縮短，加快酒店檢疫房間輪轉，增加通關配額。

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【11:55】政制今日（15日）派員於鰂魚涌康怡花園G2座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動今日上午約八時三十分開始，至上午約十一時三十分結束。是次行動共檢查了154名受檢人士，均已按規定進行檢測。

【09:50】新冠肺炎疫情反覆，本港確診數字近日再升破5000宗水平，更首現BQ.1.1變異病毒株輸入個案。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港新冠病毒即時繁殖率升至1.25，加上有新變種病毒株繁殖速度更快，預料BQ.1.1變異病毒株一旦成為主流病毒株，新增個案或上升，但接種疫苗仍能有效預防染疫後的重症及死亡率，未必令疫情轉壞。



許樹昌亦認同，本港有條件放寬部分防疫措施，如限聚令應與食肆每枱的上限人數看齊，但部分的措施短期內則不能放寬，如疫苗通及入境人士核酸檢測。香港在放寬防疫措施上更為謹慎，加上要與內地相討通關，「相信唔可以放到好似外地咁快。」

▼10月13日 遊日港人分享景點最新情況及美食▼



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▼10月10日起強制檢測公告▼



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▼金儷星舞廳曾是跳舞群組的重災區▼



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▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



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▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場情況▼



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▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼

