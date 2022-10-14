foodpanda外送員周六傍晚全港罷工　批新系統變減薪　促資方回應

外賣平台foodpanda去年底發生罷工風波，外賣員要求改善待遇。事隔近一年，外賣員不滿資方指當時提出的15項訴求至今有多項仍未落實，其中地圖系統仍有不少問題。有外賣員指，改善系統本身是去年一大訴求，但上月底推出的新系統出現不少問題，相同路程會出現不同薪金，不知如何計算，有時長途送遞的酬勞，與短途的相若；甚至有時收取的金額，與接單時顯示的不同。



外賣員提出十項訴求，包括將薪酬上調至合理水平、增加意外保險補償金額等，並指明日（15日）傍晚6時起會再度發起罷工，直至當日結束。另外，下周一至五（17至21日）會拒接全港所有pandamart的訂單，若公司拒絕談判，或不符外賣員要求，將繼續罷工及工業行動。



foodpanda回覆表示，新地圖系統確有一些問題未改善，在解決相關問題前，會發放補償予送遞員。foodpanda又稱，在新系統下，所有送遞地區及送遞工具的平均服務費收入更高。



▼2021年12月 foodpanda外送員罷工▼



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去年11月罷工勞方提出15項訴求 多項仍未落實

去年11月foodpanda外賣員罷工，勞方提出15項訴求，其中一大訴求是以道路地圖（實際的送遞路程）計算外賣員服務費，以取代原本的航空地圖（直線距離）計算方法。今年9月29日，foodpanda正式推出新的地圖系統，foodpanda指系統以Google地圖為算法基礎，並採用曼哈頓距離（Manhattan Distance）計算距離。

外賣員稱新系統相同路程不同薪金 長途與短途酬勞相若

外賣員丁媽於疫情下開始擔任foodpanda外賣員「步兵」，她表示新系統推出後，出現不少問題，實際運送距離計算的工資，較以往為少，而且根本不理解如何計算距離。她表示，會出現相同距離，但不同服務費情況，而且有時較長的路程，服務費竟與短路程相若。

丁媽又稱，部份「車手」所收的服務費，較接單時所顯示的服務費為少。她表示，有同事反映接單時原本顯示有55元，但之後只收到50元。

外賣員新聞稿批評猶如「二重減薪」 提出十大訴求

由一眾外賣員發出的新聞稿批評，上述情況猶如「二重減薪，形同詐騙」，而公司解釋指是系統問題，曾承諾在10月12日之前會調整。然而，外賣員指系統問題依舊，批評計算薪金的方程式「幾乎是天天搬龍門」。

外賣員提出的十大訴求：



1. 立即停止減薪，薪酬上調至合理水平，按實際運送距離計算工資。

2. 外賣員有拒單、轉單的自由，不應因此而被封鎖帳號或暫停更份。

3. 增加意外保險補償金額，擴大保障範圍。

4. 等餐時間超過5分鐘應獲得補償；食物未完成之前，不應派單給外賣員。

5. Pandamart訂單重量應限制在5-6公斤。

6. 公司與屋苑、管理公司、政府部門等協商，解決泊車問題，並每月支付外賣員2次違泊罰款。

7. 必需有透明公平的處理程序，才可以終止外賣員工作帳號。

8. 接受外賣員手機訊號短暫中斷時所發出的證明訂單完成的照片。

9. 改善送遞員支援服務的效率，及解決問題的能力。

10. 惡劣天氣下工作應獲額外獎金。



周六晚6時起至深夜罷工 下周一至五拒接pandamart訂單

外賣員續指，一年前大罷工時，公司曾承諾處理多項訴求，惟最終未落實改善之餘，更有地統系統等新問題，一眾外賣忍無可忍，決定再發起全港罷工，明日傍晚6時起，至當日完結，會全面罷工；之後下周一至周五，會拒接全港所有pandamart的訂單。外賣員指，若公司拒絕談判，或不符外賣員要求，將繼續罷工及工業行動，實際行動有待商討。

foodpanda回覆表示，送遞團隊是不可或缺的營運夥伴，理解部分送遞員或對新功能有意見，會尊重及理解他們需要時間去適應新功能，並採取相關行動回應他們的意見。（資料圖片／鄺月婷攝）

foodpanda：新地圖系統絕非為減少整體服務費

foodpanda回覆表示，送遞團隊是不可或缺的營運夥伴，理解部分送遞員或對新功能有意見，會尊重及理解他們需要時間去適應新功能，並採取相關行動回應他們的意見。foodpanda續指，新地圖系統是基於外送員去年的訴求推出，絕非為減少整體服務費，強調去年11月至今，未曾調整基本（最低）服務費，而且增加了17%的距離服務費。

新系統問題正調整 foodpanda稱會研不同方案回應訴求

不過foodpanda亦承認，新系統的情況不如預期，有些問題尚待改善，正在調整系統，並為受影響的送遞員，提供每日總服務費差距補償。foodpanda指，新系統下，所有送遞地區及送遞工具的平均服務費收入均為更高、66%的訂單服務費（尤其是長距離訂單）有所提升。foodpanda又指，已回應去年外送員的15項訴求，但會研究不同方案繼續改善。