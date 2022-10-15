奧蘇利雲讚港郊野景靚　林世雄稱將設大埔、荃灣至北潭涌巴士服務

世界桌球「一哥」奧蘇利雲最近來港參加「香港世界桌球大師賽」期間，喜愛跑步的他，曾到訪本港三條跑步路線，更大讚香港郊野景色優美且方便到達，使他流連忘返笑稱：「不想回家」，又說希望明年再來跑山。



運輸及物流局局長林世雄今（15日）在網誌表示，奧蘇利雲一席話令他感受甚深，為方便市民假日到郊外，運輸署已聯同公共運輸服務營辦商已加強個別郊遊熱點的公共交通服務，例如假日往萬宜水庫東壩的專線小巴，又正與與巴士公司協調，於今年年底前逢週末及假日增設由大埔及荃灣往返北潭涌的巴士服務。



▼郊遊熱點的公共交通安排▼



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林世雄在網誌提到，「神奇小子」傅家俊在賽事的表現固然振奮人心，但冠軍奧蘇利雲接受傳媒訪問的一席話，亦令其感受甚深。他指報道中，奧蘇利雲提到逗留香港作賽期間，曾抽空到過金督馳馬徑、西貢萬宜水庫及尖沙咀海旁跑步。

林引述奧蘇利雲指，因在英國，要4小時路程才欣賞到的郊野景色，但在香港則只需20分鐘便可到達，更指因為這一點，他甚至笑言可以長居香港。

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疫情期間不少市民都越來越愛在假日到各區行山徑及郊外遊玩，林世雄表示，為方便市民出行，運輸署聯同各公共運輸服務營辦商已加強個別郊遊熱點的公共交通服務，更特別在假日加強專線小巴服務，接載乘客到萬宜水庫東壩等較偏遠的郊遊熱點。

除此之外，他稱運輸署亦正與巴士公司協調，於今年年底前逢週末及假日增設由大埔及荃灣往返北潭涌的巴士服務。

林世雄。（資料圖片/林若勤攝）

秋高氣爽正是行山、郊遊的好季節，林世雄提醒市民計劃郊遊之時，不妨多選用公共交通，同時可以使用運輸署的「香港出行易」流動應用程式，搜尋不同的路線、預計行程的時間及交通費用，及獲取即時交通消息，慳多些時間又減省些煩惱。

林稱，知道不少居港的外籍人士或旅客都非常享受香港多姿多采的生活模式，更表示：「繁華鬧市應有盡有，若想遠離煩囂，不管你身在何處，亦總有便捷的交通助你在短時間置身青山綠水，這一點，實在沒有多少國際大城市可以媲美。」