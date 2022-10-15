兼善里、青山道473A一帶外牆搭棚架超過一年 居民：鼠患問題嚴重
撰文：鄧宇詩
出版：更新：
去年10月政府要求位於兼善里、福華街、長沙灣青山道473A一帶的大廈、執行「強制驗窗計劃/強制驗樓計劃」，由於部分大樓並沒有業主立案法團，由屋宇署聯絡承辦商執行相關計劃。惟一眾住戶指，工程已於今年7月初完成，但棚架仍然原封不動，承辦商未有拆除棚架，並且失去聯絡，棚架圍封影響環境衞生，令居民日常生活帶來不便。
+5
青山道473A住戶陳小姐今日（15日）聯同數名指居民代表講述事件，她指，所住大廈的外牆位置數月來一直被棚架圍封，居民都無法開窗，造成空氣不流通，加上蚊患問題，嚴重影響日常生活。另外，棚架亦令老鼠容易爬入家中。
居民馮先生則指，自己對衞生要求比較高，食物會存放於盒中，但搭棚後經常在家發現老鼠屎，對此感到困擾。有居民稱，入秋後天氣乾燥，擔心一旦發生火警增加救援難度。
陳小姐表示，早前大廈需進行固定電力裝置定期測試，但因外牆棚架遮蓋電線，難以找到工程人員進行驗電，她稱，居民多次致電承辦商，希望能盡快清拆棚架以進行固定電力裝置定期測試，惟承辦商沒有回覆，最後導致36戶因延遲驗電而被罰款。
陳小姐稱，曾聯同街坊於本月10日在區內收集居民簽名，在4小時內已有380位居民簽名，稍後會將居民簽名交予屋宇署，希望能協助盡快聯絡承辦商跟進事件，並於10月內完成清拆工程。
標記麻雀｜71歲大壽翌日獲知清拆 手雕半世紀不言退：無咁快棄權標記麻雀遭發清拆令 月底結業冀獲保留：讓我們傳承手雕工藝建造業奪命工業意外創新高 申訴專員主動調查勞工處屋宇署發展局油麻地冠南華「最幸福霓虹燈」周三拆卸 負責人嘆可惜：無晒歷史政府擬修例代辦舊樓消防工程 專家指助解決業權、審批時間長問題