疫情．最新｜累計五宗BQ.1.1個案　單日新增危重病人率連升四日

香港確診個案連續三日逾5000宗，備受關注的新變異病毒株BQ.1.1，再發現多四宗輸入個案，累計有五宗。昨日（15日）新增七人死亡，連續5日維持在單位數水平，七日平均死亡率進一步跌至0.15%，不過，單日增11名病人危重，令到單日新增危重總數對比新增留醫病人總數升至5.1%，為近四日新高，而昨新增5,424宗確診個案，單日計亦較前日上升6.22%。



昨日疫情總覽：



本港即時有效繁殖率10月12日升至1.2208，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼10月15日 機場管理局招聘會▼



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▼消防處人員年初協助長洲院舍撤離▼



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▼10月10日起強制檢測公告▼



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▼10月12日 綠置居2022晚上7時截止申請▼



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▼金儷星舞廳曾是跳舞群組的重災區▼



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▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼

