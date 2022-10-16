疫情．最新｜累計五宗BQ.1.1個案 單日新增危重病人率連升四日
撰文：孔繁栩 王潔恩 陳淑霞 歐陽德浩 黃偉倫 黃煦緻
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香港確診個案連續三日逾5000宗，備受關注的新變異病毒株BQ.1.1，再發現多四宗輸入個案，累計有五宗。昨日（15日）新增七人死亡，連續5日維持在單位數水平，七日平均死亡率進一步跌至0.15%，不過，單日增11名病人危重，令到單日新增危重總數對比新增留醫病人總數升至5.1%，為近四日新高，而昨新增5,424宗確診個案，單日計亦較前日上升6.22%。
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