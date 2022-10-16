新界單車徑網絡｜荃灣至掃管笏設臨海單車橋、隧　深井建新海濱

全長約82公里、貫通新界東西的單車徑網絡逐步擴大，發展局局長甯漢豪今（16日）於網誌表示，局方正致力推展餘下共長約20公里的單車徑路段，包括有待立法會明年審批撥款、由屯門至掃管笏段的單車徑，以及荃灣灣景花園至掃管笏段。

土拓署正就荃灣灣景花園至掃管笏段單車徑舉辦公眾參與活動，包括巡迴展覽，並安排虛擬實境（VR）單車體驗。工程師張旭指，部分單車徑會以臨海單車橋、隧道或護土牆方式建造，以減少對工程對青山公路影響，亦擬興建深井新海濱長廊。甯漢豪期望市民踴躍發表意見，以盡快貫通整個82公里「新界單車徑網絡」，提高市民的生活質素。



政府致力推展總長約82公里的「新界單車徑網絡」，當中屯門至馬鞍山的主幹線（長約60公里）已於2020年貫通，而長約22公里的荃灣至屯門主幹線正分階段推展。﹙發展局「局長隨筆」圖片﹚

「新界單車徑網絡」全長約82公里，由馬鞍山開始，經沙田、大埔、粉嶺、上水、元朗及屯門，延伸至荃灣。土拓署項目統籌莊昇培表示，其中長約60公里、由屯門至馬鞍山的主幹線已經貫通。

至於長約22公里的荃灣至屯門單車徑主幹線，其中2.3公里的荃灣海濱段已於2021年啟用；而長約3公里、由屯門至掃管笏段的單車徑，如明年獲立法會撥款，將按計劃優先推展。餘下有待推展的部分，則是長約17公里的荃灣灣景花園至掃管笏段，亦是「新界單車徑網絡」最後的「缺環」。

土拓署表示，荃灣青山公路兩旁的可用空間有限，部分單車徑會以單車橋、隧道或護土牆形式沿海興建。﹙發展局「局長隨筆」圖片﹚

土拓署工程師張旭則解釋，荃灣灣景花園至掃管笏段單車徑的環境限制比較複雜，工程難度亦較新界其他單車徑路段高，例如沿途青山公路兩旁的可用空間有限，又有陡峭的斜坡，因此部分單車徑會以臨海單車橋、隧道或護土牆方式建造。

張旭又稱，臨海方案可減少工程對青山公路的影響，亦提供契機在合適位置加設行人路和休息處，讓行人及騎單車人士均可享受沿途優美的海岸風景。單車徑沿途亦有特色景點，例如獲評為三級歷史建築的白樓，期望可加強沿途景點之間的暢達性。

土拓署現正就荃灣灣景花園至掃管笏段單車徑項目的推展方向收集公眾意見。﹙發展局「局長隨筆」圖片﹚

他又提到，土拓署希望透過在深井建造的單車徑提升周邊社區的環境，故提出了深井新海濱長廊的構思，以填海方式擴闊該區的活動空間，既可貫通單車徑，亦能提供其他消閒、康樂或社區設施。

VR單車體驗感受未來單車徑面貌

土拓署現正為荃灣灣景花園至掃管笏段單車徑的推展方向舉辦公眾參與活動，當中會就擬議深井海濱長廊的構思舉辦工作坊，了解當區街坊的需要和收集民間意見，讓大家擔當「地方營造者」的角色，共同創造一個優質的公共空間。在公眾參與活動期間，土拓署會在不同地點舉行巡迴展覽，並安排虛擬實境（VR）單車體驗，讓巿民感受有關單車徑將來的面貌及沿途風景。有關工程設計和公眾參與活動的詳情，歡迎大家瀏覽項目網頁。

發展局局長甯漢豪表示，期望市民踴躍發表對荃灣灣景花園至掃管笏段單車徑的意見，以便土拓署盡快推展及落實此段單車徑的推展方向，以貫通整個82公里「新界單車徑網絡」，供市民作消閒和康樂用途，以提高市民的生活質素。

此外，土拓署正舉辦「CT60+里賞遊」活動，荃灣海濱段單車徑和屯門至馬鞍山單車徑主幹線分兩階段設置15個「打卡點」，市民可於12月17日前用手機掃描「打卡點」的二維碼，收集「打卡」紀錄以換領禮品。市民在「打卡」時亦可使用擴增實境（AR）濾鏡與多個政府部門的吉祥物合照。

「CT60+里賞遊」活動期間，市民在單車徑「打卡」時可使用擴增實境（AR）濾鏡與多個政府部門的吉祥物合照。﹙發展局「局長隨筆」圖片﹚

土拓署日前舉辦新界單車徑網絡「CT60+里賞遊」，推廣「新界單車徑網絡」，並慶祝香港特別行政區成立25周年。圖示早前舉行的起動禮。﹙發展局「局長隨筆」圖片﹚

出席「CT60+里賞遊」起動禮的嘉賓即場騎單車，享受騎單車的樂趣，並到「打卡點」「打卡」。﹙發展局「局長隨筆」圖片﹚