疫情．最新｜抗疫999日　183.8萬人確診　10273名患者離世

新冠病毒在港爆疫兩年多以來共發生五輪疫情，由2020年1月23日年廿九衞生署公布兩宗輸入確診個案以來，到今日（17日）為第999日，明日（18日）踏入第1,000日，累計有183.8萬人確診，10,273名患者離世，全期死亡率為0.56%。



確診個案連續4日逾5,000宗水平，新變異病毒株持續增加，最新發現55宗、4宗、1宗及5宗的XBB、BA.2.75.2、BA.4.6及BQ.1.1亞系個案。



昨日疫情總覽：



本港即時有效繁殖率10月15日升至1.3073，即一患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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▼10月15日 一批foodpanda外送員發起罷工▼



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▼10月11日 日本自由行重開首日 香港機場氣氛熱鬧▼



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▼消防處人員年初協助長洲院舍撤離▼



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▼10月10日起強制檢測公告▼

