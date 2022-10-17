疫情．最新｜抗疫999　183.8萬人確診　何栢良倡居家隔離5日

新冠病毒在港爆疫兩年多以來共發生五輪疫情，由2020年1月23日年廿九衞生署公布兩宗輸入確診個案以來，到今日（17日）為第999日，明日（18日）踏入第1,000日，累計有183.8萬人確診，10,273名患者離世，全期死亡率為0.56%。



確診個案連續4日逾5,000宗水平，新變異病毒株持續增加，最新發現55宗、4宗、1宗及5宗的XBB、BA.2.75.2、BA.4.6及BQ.1.1亞系個案。



昨日疫情總覽：



本港即時有效繁殖率10月15日升至1.3073，即一患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

【12:27】多個政府部門今日（17日）到沙田兩個屋苑的大廈進行執法行動，早前被納入強制檢測公告的大廈查核受檢人士的檢測證明。其中房屋署聯同沙田警區（沙田分區）和衞生署到禾輋邨欣和樓檢查181名受檢人士，均已按規定進行檢測。

至於環境及生態局與環境保護署，就聯同沙田警區和衞生署沙田愉翠苑愉勤閣檢查276人，當中3人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，沒有人被罰款。兩幢大的執法行動都在上午約8時半開始，上午11時半結束。

【12:00】因應三號強風信號已經生效，醫務衞生局宣布，全港所有室外檢測點（即社區檢測站及臨時流動採樣站）在三號強風信號生效期間已經關閉，暫停提供檢測服務。原有的社區檢測站預約會被取消，已預約的人士需要重新預約。

另一方面，社區檢測中心（即位於室內或有蓋地方的檢測點）仍會繼續運作，有需要進行新冠病毒檢測的人士可轉往社區檢測中心進行檢測。

倘若三號強風信號在明日（10月18日）下午一時或之前取消，社區檢測站及臨時流動採樣站會於信號取消後數小時內陸續重新開放。如有關信號於明日下午一時後才取消，社區檢測站及臨時流動採樣站明日則不會開放。

發言人提醒市民，若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號生效，進行強制檢測的期限會延長一天。因此，就十月十五及十六日公布的強制檢測公告，相關的檢測限期會分別順延一天至明日及後日（十月十九日）。

【11:39】本港抗疫歷程踏入第999日，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（17日）表示，政府要檢疫防疫政策，減少低效率及擾民的措施，當中應取消大廈強制檢測，因現時超過九成患者居家隔離，「咁污水點可能無病毒？病毒量一定好高，邏輯上站唔住腳，準確啲講推論係錯」，反而要投放資源推動疫苗接種。他又認為，可縮短確診人士居家隔離縮短至5日，甚至取消密切接觸者檢疫期，減少社會的防疫代價。

【09:32】中共二十大昨日（16日）開幕，中共總書記、國家主席習近平發表報告。全國人大常委譚耀宗今早在港台節目上表示，習近平在報告中提岀「一國兩制」是港澳的最佳制度，要長期堅持，有穩定民心的作用。至於二十大過後內地防疫政策有沒有轉向、對港通關等問題，他重申仍要等待內地防控部門檢視數字與藥物研發成果，強調希望二十大過後就一下子通關的想法並不實際。

▼10月15日 機場管理局招聘會▼



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