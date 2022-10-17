地盤工疑雀友與女友有染　趁對方打牌突拿菜刀斬其頭頸　否認謀殺

六旬地盤工疑不滿一名雀友與其女友有染，有次看著雀友在其女友家打麻雀時，突然從廚房拿出菜刀，並向雀友的頭及頸斬了多下，之後自行致電報警並回家等候被捕。他曾向警方稱，無意殺死事主，只是想教訓他。

地盤工否認謀殺，案件今(17日)在高等法院開審，控方開案陳詞透露，案發地點附近一個閉路電影拍到被告行兇後離開的情形，該攝錄器並有收音，並錄到被告曾說：「我要斬死佢！」又指事主欠他50元都拖幾年等。



被告盧禮秋，67歲，否認一項謀殺罪，指他於2019年10月18日，在元朗安樂路一單位內，謀殺男子周仕清(54歲)。

被告盧禮秋否認謀殺雀友兼情敵，在高等法院受審。（資料圖片）

周常到被告女友家打牌

控方開案陳詞指，被告於2017年打麻雀時，認識一名叫阿娟的女子，二人並發展親密關係。案發地點是阿娟租用的住所，她用該單位招待朋友打牌，死者周仕清是常來打牌的雀友之一，同時認識被告和阿娟。

被告與阿娟在2018年中，因金錢問題開始鬧不和，被告亦開始懷疑阿娟與周發展親密關係，被告與周並曾有數次口角，有次在2019年7月的爭執更報警收場。

周曾問被告要否一同打牌

該次爭執後約3個月，被告早上10時許到阿娟的單位，多人已在單位打牌，阿娟則到了澳門，被告當日無在單位打麻雀，只是在一旁玩手機。下午3時許，周到單位，並有問被告要否一同打麻雀及問被告是否要煙，被告稱不玩亦不要煙，二人對話和平冷靜。周便坐到其中一張麻雀桌上打牌，被告則坐在周身後的沙發。

雀友四散見被告離開時稱忍了很久

惟眾人打牌途中，被告突然走近周，並拿起菜刀斬向周的頭及頸，現場留下大量血跡，周嘗試離開，被告卻跟著並繼續斬周3至4下，至周動也不動。當時在單位的「雀友」，在被告開始斬人時已四散，有些跑樓梯至地下，約在5至10分鐘後，他們見被告離開大廈，被告當時講電話稱會報警及自首，又稱他已忍了周很久，並準備了要坐監。被告之後回到他的住所，等警方拘捕。

被告向警稱因太嬲而斬人

被告警誡下稱，指周曾想追他的女友，兩人因而有過口角，他當天再見到周，愈諗愈嬲，所以在廚房拿了刀斬周，直至冷靜下來才報警，又稱因為太嬲才斬周。

稱案發時腦海一片空白

被告在與警方作會面錄影時又稱，周因為妒忌他與阿娟的關係，他與周曾在3個月前口角，並有報警。他又指周有欠阿娟錢，阿娟在事發前年半，曾稱與周上過床。又指周過往曾打過他兩次，又稱斬周時腦海一片空白，他無意殺死周，只是想教訓他。

閉路電視錄到被告說話

但警方在大廈附近的一段閉路電視影片中，卻拍到被告離開單位後的情況，該攝錄器材並有收音，錄到被告當日曾說：「我準備坐監…我斬咗佢。我會報警，……我會講我去斬到佢死……」

周被送到醫院後證實死亡，他的頭及頸有8個斬傷及4個切傷傷口，周的左手有兩隻手指被斬斷，周因多重刀傷致死。

案件編號：HCCC 140/2021