疫情．最新｜抗疫踏入第1000日　何栢良提五大復常建議

今日為本港抗疫第1000日，昨日（17日）新增確診連續五日突破5,000宗大關，再錄得5,361宗確診，輸入個案佔407宗，首次突破400宗，但昨（16，周日）機場入境人數達10,560人，確診比率僅佔3.85%，對比之前少0.13百分點。另外，今日再多5名患者離世，7日平均死亡率為0.137%，維持在低水平。



昨日疫情總覽：



港大即時有效繁殖率10月16日升至1.3657，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼10月15日 機場管理局招聘會▼



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▼10月15日 一批foodpanda外送員發起罷工▼



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▼10月11日 日本自由行重開首日 香港機場氣氛熱鬧▼



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【11:51】2020年1月22日，本港發現首宗來自中國武漢的輸入個案，為漫長的抗疫戰拉開序幕。今日（18日）是香港踏入抗疫第一千日的里程碑，港大感染及傳染病中心總監何栢良在其facebook專頁發帖，將Beyond的《海闊天空》改詞，憑歌寄意，希望政府聽到訴求。

何栢良亦在電台節目向政府提出五項「復常」建議，分別是縮短隔離日數、密切接觸者免檢疫、取消大廈強檢、免去掃描安心出行的法定要求，以及廢除「限聚令」，「過度防疫代價好大，條橡筋長時間拉得咁緊，唔係辦法，無感染嘅人同患長新冠基本上無太大分別。」

【11:30】機電工程署發言人今日（18日）表示，機電署署長彭耀雄對2019冠狀病毒病快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

彭耀雄最近一次上班日期為昨日（17日），他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。機電署已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

機電工程署署長彭耀雄10月18日快測呈陽性正進行隔離。（資料圖片）

【11:30】政府早前宣布，拒納2萬幾張由7名西醫涉嫌濫發的「免針紙」，遭人入稟高等法院司法覆核，最後高院頒發臨時禁制令，禁止在有判決前廢取這批免針紙。有報章引述消息指，有高官建議動用《緊急情況規例條例》（俗稱《緊急法》）廢除有關免針紙，更可以在高院裁決前出招。



特首李家超今早（18日）出席行政會議前，被問到政府決定廢除免針紙前有否諮詢法律意見，以及會否動用《緊急法》廢除免針紙。他稱案件已進入司法程序，他不會評論，會在法庭有判決後作出跟進。

【11:01】港府自上月公布正與內地商討「逆向距離」安排後，至今沒再提及明確進展。特首李家超今早（18日）出席行會前記者會期間被問到進度，他指雙方開過幾次會，在檢測標準、閉環管理安排上都有不少討論，原則上也有一些共識，但坦承工作遇到挑戰，尤其是閉環管理方面，由於須符合內地標準，所以仍有地方需要調整。

▼消防處人員年初協助長洲院舍撤離▼



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【07:00】由2020年1月23日本港證實首宗新冠病毒個案以來，今日（18日）剛好踏入第1,000日。五波疫情中，最少有45款病毒株襲港，至近日才似乎終見到疫情完結的曙光。《香港01》整合近三年來的疫情數據及港府的防疫措施，分析新冠肺炎的走勢及探討未來復常之路。

綜合五波疫情，截至昨日（17日）有10,278名患者死亡。雖然第五波疫情死亡數字急升，但粗死亡率卻不斷下降，染疫死亡的比率由第三波高峰期時的2.08%，已下降至0.56%。最嚴重的第五波疫情，七日平均死亡率由巔峰4.85%，在近期已降至0.137%極低水平，沒有因為放寬社交距離措施及入疫檢疫而反彈，主要差別是近月接種疫苗人口大增，打了三針的人口已達八成。

政府專家顧問孔繁毅認為，本港的新冠死亡率一直較全球低，即使第一波疫情時，粗死亡率亦只為逾1%，但該病毒在歐美等地死亡率卻上升至5%左右。（夏家朗攝）

▼郭卓堅提出覆核至法援被拒的經過▼



▼10月10日起強制檢測公告▼



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▼10月17日 食環署公布與警務處打擊店舖阻街▼

