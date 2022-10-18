疫情．最新｜抗疫踏入第1000日　放寬防疫後死亡及重症無反彈

今日為本港抗疫第1000日，昨日（17日）新增確診連續五日突破5,000宗大關，再錄得5,361宗確診，輸入個案佔407宗，首次突破400宗，但昨（16，周日）機場入境人數達10,560人，確診比率僅佔3.85%，對比之前少0.13百分點。另外，今日再多5名患者離世，7日平均死亡率為0.137%，維持在低水平。



昨日疫情總覽：



港大即時有效繁殖率10月16日升至1.3657，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼10月15日 機場管理局招聘會▼



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▼10月15日 一批foodpanda外送員發起罷工▼



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▼10月11日 日本自由行重開首日 香港機場氣氛熱鬧▼



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▼消防處人員年初協助長洲院舍撤離▼



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【07:00】由2020年1月23日本港證實首宗新冠病毒個案以來，今日（18日）剛好踏入第1,000日。五波疫情中，最少有45款病毒株襲港，至近日才似乎終見到疫情完結的曙光。《香港01》整合近三年來的疫情數據及港府的防疫措施，分析新冠肺炎的走勢及探討未來復常之路。

綜合五波疫情，截至昨日（17日）有10,278名患者死亡。雖然第五波疫情死亡數字急升，但粗死亡率卻不斷下降，染疫死亡的比率由第三波高峰期時的2.08%，已下降至0.56%。最嚴重的第五波疫情，七日平均死亡率由巔峰4.85%，在近期已降至0.137%極低水平，沒有因為放寬社交距離措施及入疫檢疫而反彈，主要差別是近月接種疫苗人口大增，打了三針的人口已達八成。

政府專家顧問孔繁毅認為，本港的新冠死亡率一直較全球低，即使第一波疫情時，粗死亡率亦只為逾1%，但該病毒在歐美等地死亡率卻上升至5%左右。（夏家朗攝）

▼郭卓堅提出覆核至法援被拒的經過▼



▼10月10日起強制檢測公告▼



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▼10月17日 食環署公布與警務處打擊店舖阻街▼

