土瓜灣重建｜冀五街計劃推動十三街重建　議員倡強拍門檻降至七成

市區重建局早前公布土瓜灣兩個重建計劃，分別是明倫街╱馬頭角道發展計劃，即俗稱土瓜灣「五街」；以及土瓜灣道╱馬頭角道的重建計劃。立法會議員楊永杰今日（18日）指出，希望透過「五街」重建計劃，從而推動「十三街」重建，他指「十三街」業權複雜，建議拆散收購，並考慮調低強拍門檻至七成。市建局計劃九龍城盛德街重建項目試行「預先批地」模式，本土研究社成員陳劍青指，會令未遷出住戶形同「釘子戶」：「周圍拆緊起緊，會好唔安心，效果似逼遷，造成威嚇作用。」



▼市區重建局公布土瓜灣兩個重建計劃▼



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立法會議員楊永杰在港台《千禧年代》表示，土瓜灣「五街」居住環境差，不少街坊促請城建局盡快出價，擔心樓價回升失預算，未能購置同區住宅，居民亦希望可以原區安置，留在啟德區。

「十三街」業權較「五街」多且複雜

楊永杰又指，「五街」地段優質，鄰近郵輪碼頭及啟德體育園，屬海景地皮，相信是有利潤的住宅項目，希望項目可以推動「十三街」重建，他指「十三街」重建數目大，業權複雜，建議拆散收購，並考慮調低強拍門檻至七成。

市建局計劃「土瓜灣道／馬頭角道」重建項目，容許工廈業主參與項目發展，楊永杰認為，工廈業權集中，免補地價有利業主參與重建，亦避免重新招標。至於九龍城盛德街重建項目試行「預先批地」模式，他指可以減省程序，毋須清場才招標。

本土研究社陳劍青憂「預先批地」形同逼遷

本土研究社成員陳劍青指，「預先批地」模式下住戶形同「釘子戶」，「周圍拆緊起緊，會好唔安心，效果似逼遷，造成威嚇作用」， 擔心會激化居民更加不願意遷走，今人反感，可能本末倒置。