施政報告｜研設流行文化館　博物館增至19間　演藝學院北都增校舍

特首李家超領導的新一屆政府今（19日）發表上任後首份施政報告，並涵蓋文化藝術發展。港府將設立「文化藝術盛事基金」，支持國際大型文藝活動落戶香港，並制訂「文藝創意產業發展藍圖」，推動港產流行文化走出香港，包括計劃每年舉辦流行文化節、研設文化流行館，以及聚焦於電影、電視及串流平台，由創意香港支持與內地合拍電影、聯合製作綜藝電視節目等。

港府同時提出未來十年藝術發展基建藍圖。包括由現時17間博物館及文物中心增至19間。此外，港府亦會要求香港演藝學院，在北部都會區設立新校舍和增加非本地生比例。



人氣男團MIRROR近年大熱，帶動復興本地樂壇及流行文化。（資料圖片）

《十四五規劃綱要》明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，最新一份《施政報告》提出，成立「文化委員會」，制訂「文藝創意產業發展藍圖」，並以電影電視串流平台三大媒體，推動港產流行文化走出香港，創意香港會支持香港與內地╱亞洲團隊合拍電影、聯合製作綜藝電視節目，以及跨影視創作團隊開發串流平台內容。

另外，港府將設立「文化藝術盛事基金」，支持國際大型文藝活動落戶香港，擬每年支持四項活動，涉及最少10萬名參加者。政府正計劃每年與業界合辦「流行文化節」，並研究長遠設立「流行文化館」的可行性。施政報告列出的績效指標所見，「流行文化節」每年將提供超過20個節目或展覽，預計每年入場人次超過14萬。

現時康文署負責管理的博物館和文物中心共有17間，包括歷史博物館。(資料圖片)

至於藝術基建硬件，現時康文署負責管理的博物館和文物中心共有17間。施政報告提出，港府將制訂十年發展藍圖，康文署博物館增至19間，表演場地座位增加50%至4.5萬個；另鼓勵私人發展項目加入文化藝術設施，發揮市場力量以推動文化藝術發展。政府績效指標則顯示，政府預計於2027年至2032年，博物館的每年平均訪客人次將會由500萬增至800萬。

施政報告指，已要求香港演藝學院重點研究為本地以至大灣區培育所需文化藝術人才，以及在「北部都會區」設立新校舍和增加非本地生比例。(資料圖片)

培養人才方面，施政報告指，已要求香港演藝學院重點研究為本地以至大灣區培育所需文化藝術人才，以及在「北部都會區」設立新校舍和增加非本地生比例；另外，港府亦會開展不同文藝範疇的見習計劃，資助演藝學院或大學修讀文藝課程的學生在藝團和西九文化區實習，同時增加資源扶植及培育有潛質的年輕藝團及藝術家。康文署亦會繼續與西九文化區合作培養更多專業人才，促進香港成為區內的藝術保育和修復中心。

香港演藝學院表示，歡迎行政長官於《施政報告》中提及支持學院為本地以至大灣區培育文化藝術人才，以及在「北部都會區」設立新校舍和增加非本地生比例的決定。學院同時感謝行政長官透過開展不同文藝範疇的見習計劃，資助演藝學院學生在藝團和西九文化區實習。

香港演藝學院校長蔡敏志指，感謝特區政府對學院的鼎力支持，使學院能夠進一步鞏固其作為全球首屈一指表演藝術高等學府的地位，以提供最高水平的表演藝術教育，為區內培養更多年輕藝術家，並更配合香港成為國際文化藝術交流中心。

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