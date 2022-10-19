疫情．最新｜今午夜後限聚令上限放寬至12人　酒吧食肆可恢復表演

行政長官李家超（19日）今日發表任內首份施政報告，外界觀望施政報告2022會否就防疫及復常路線有新方向。疫情方面，雖然當局指新冠疫情因更強的新變異病毒株出現而近日稍為有所回升，但整體入院、重症及死亡數字仍然處於相對平穩水平，公營醫療系統維持大部分正常服務，故決定適度放寬社交距離措施，今日午夜過後，即由周四（20日）起適度放寬社交距離措施，包括限聚令由4人提升至上限12人，酒吧、食肆等可恢復表演和跳舞，容許主題公園戶外範圍飲食。



衞生署衞生防護中心昨日（18日）公布新增4,954宗確診，輸入個案佔388宗，新出現首宗XBD變異株，而本地個案中亦發現一宗XBD亞系個案。



昨日疫情總覽：



港大即時有效繁殖率10月17日升至1.454，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼10月15日 機場管理局招聘會▼



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▼郭卓堅提出覆核至法援被拒的經過▼



▼10月10日起強制檢測公告▼

