疫情．最新｜今午夜後限聚令上限12人　酒吧食肆可表演

衞生署衞生防護中心昨日（18日）公布新增4,954宗確診，輸入個案佔388宗，新出現首宗XBD變異株，而本地個案中亦發現一宗XBD亞系個案。



當局指新冠疫情因更強的新變異病毒株出現而近日稍為有所回升，但整體入院、重症及死亡數字仍然處於相對平穩水平，公營醫療系統維持大部分正常服務，故決定適度放寬社交距離措施，今日午夜過後，即由周四（20日）起適度放寬社交距離措施，包括限聚令由4人提升至上限12人，酒吧、食肆等可恢復表演和跳舞，容許主題公園戶外範圍飲食。



昨日疫情總覽：



港大即時有效繁殖率10月17日升至1.454，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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▼郭卓堅提出覆核至法援被拒的經過▼



▼10月10日起強制檢測公告▼

