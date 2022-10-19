施政報告｜消息：擬推簽證誘名牌大學生來港　無條件居港最長2年

特首李家超今日（19日）11時將宣讀上任後首份施政報告，焦點為吸引人才及土地房屋政策。據了解，當局將推出畢業生簽證，參考國際大學排名名單，准許有關院校畢業生來港找工作，如有工作經驗，無條件居港年期長至2年。來港專才如在港置業，居住一定年期可獲退回全部或部份非永久居民買樓時需額外支付的15%買家印花稅（BSD），以增加他們居港誘因。



至於土地房屋方面，在政策層面會拆牆鬆綁，以加快興建公營房屋，設立績效指標（KPI）；又會推行私人參建居屋計劃，除了政府土地，也會容許發展商出土地興建資助房屋，類似新世界的資助房屋計劃，首期低至樓價的5%。幫助年輕人買樓。



▼10月18日 李家超展示施政報告▼



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在港畢業非本地生留港工作將延至2年

現時政府設有非本地畢業生留港/回港就業安排，如在香港修讀全日制經本地評審課程而獲得學士學位或更高資歷的非本地學生，只須符合一般的入境規定，不論其聘用期的長短，也可留港12個月工作，而不受其他逗留條件限制。消息指，留港年期將延長一倍至兩年，以挽留人才。

消息指，當局另將容許在QS或THE等國際排名名單前列大學的非本地畢業生，也可透過該計劃來港工作，毋須一定曾在港修讀，也不受限於「優秀人才入境計劃」清單上的13項專業，當局料這些名牌大學畢業生會從事高端工作，不會搶基層工作機會。至於在港年期，如曾有工作經驗，無條件居港年期可長至2年。

▼施政報告就解決房屋及土地問題提出新政策▼



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專才置業獲退買家印花稅 惟需居港一定年期避免炒樓

目前非永久居民在港置業，需付額外15%買家印花稅（BSD），早前有議員及發展商都建議局部取消，增加吸引專才條件，據悉，施政報告將會落實有關建議，但不是即時免除，而是只限透過專才計劃來港人士，居港一定年期才可獲退回，年期有可能最多七年，避免助長海外人士炒樓。

▼施政報告提出要「搶人才、搶企業」▼



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▼施政報告提出要增強香港的競爭力▼

