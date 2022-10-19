施政報告｜嚴懲亂拋垃圾　定額罰款高於$1500　今年內諮詢立法會

政府近月積極打擊衞生黑點，新一份《施政報告》出爐，宣布全面檢視現行環境衞生法例的權限和罰則，首階段建議提高亂拋垃圾和店鋪阻街等罪行1,500元的定額罰款，計劃今年內諮詢立法會。

此外，為配合最快明年實施的垃圾徵費，政府研究立法要求大型屋苑和屋邨，以及戶數較多的單幢住宅樓宇，分類收集可回收物並交予回收商處理。



▼10月19日 李家超公布上任後首份施政報告▼



由政務司副司長領導的「地區事項統籌工作組」自8月中起打擊600多個衞生黑點，並在約4,000個地點加強日常清潔。特首李家超發表任內首份《施政報告》，建議提高亂拋垃圾和店鋪阻街等罪行目前1,500元的定額罰款，在今年內諮詢立法會，其他法例修訂建議將於明年年中提出。

特首李家超發表任內首份《施政報告》，建議提高亂拋垃圾和店鋪阻街等罪行目前1,500元的定額罰款。（資料圖片 / 李澤彤攝）

擬立法要求屋苑須回收 北部都會區擬建現代焚燒發電設施

在環保措施方面，為達致2035年「零廢堆填」的目標，政府正籌備最快明年實施的都市固體廢物收費，除了明年年初提交條例草案，管制即棄塑膠餐具及其他塑膠產品，還研究立法要求大型屋苑和屋邨及戶數較多的單幢住宅樓宇，分類收集可回收物並交予回收商處理。政府亦會在今年內開展公共屋邨廚餘收集試驗計劃。

此外，除了建設首座位於石鼓洲旁的現代焚燒發電設施，以及規劃位於屯門曾咀的第二座設施，政府研究在「北部都會區」興建更多同類型先進設施。

▼10月19日 施政報告2022年重點▼



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