施政報告．直播｜陳茂波：主動出擊搶人才吸企業　突破產業發展

香港過去兩年流失14萬勞動人口，特首李家超任內首份施政報告大篇幅推出「搶人才」政策，包括推出「高端人才通行證計劃」，向全港百強大學畢業生或年薪250萬約以上內地或海外人士發通行證，為期兩年。另會投放300億「共同投資基金」，吸引企業落戶等。



不少政黨、議員及團體認為施政報告雖大手筆推「搶人才」措施，卻無挽留人才政策。財政司司長陳茂波、政務司副司長卓永興、政制及內地事務局局長曾國衞、商務及經濟發展局局長丘應樺及勞工及福利局局長孫玉菡今日（20日）下午解釋政策，《香港01》現場直播。



否認扶貧不設指標 孫玉菡：已排在施政報告第一項KPI

有意見指今次施政報告在扶貧方面著墨不多，亦無訂KPI（關鍵績效指標）。勞工及福利局局長孫玉菡反駁有關說話，稱施政報告已提到要精準扶貧，而扶貧可能在通篇均無講述，惟在多政策均有重要作用，例如公屋政策等。他又稱，施政報告附篇第一個KPI已是扶貧相關，即「共創明Teen」計劃」。

形容港人多年來「彈出彈入」 離開後會覺得香港好

被問及只吸才而不挽留人才，政務司副司長卓永興表示，過去兩年雖流失14萬名人才，「我係香港60幾年，香港人出出入入、彈出彈入過去幾十年我哋都見過，毋須太過憂慮，尤其好多港人離開在外地生活後一段時間後，都覺得香港好，就返來。」

至於挽留人才方面，他說為留港人才度身訂造優惠，在行政、操作、政治上都不可行，強調香港最大優秀在別的地方不能複制，即背靠祖國，面向國際，國家十四五規劃及一帶一路等，相信疫情過後發展無可限量。

卓又說，香港在宜居方面有好多優點，「我哋住咗幾十年唔覺有特別，但大家去過好多地方，細心想香港好獨特，優點如交通、醫療、餐飲、大學等」。他又稱亞洲唯一只有香港有5間大學打入百強大學當中，而郊野公園方面亦很好，例如桌球好手奧蘇利雲來港時大讚20分鐘可去郊野公園，而文化、藝術活動、城市安全首屈一指。

搶人才措施要準、要快、要活、要妥

政務司副司長卓永興表示，香港面對嚴峻人才短缺，過去兩年、具學歷及技術人口有減少情況，疫情影響世界各地經濟活動，更影響人才留港及來港，面對現時世界各地搶人才，香港亦要增加發展動能，配合國家十四五規劃、一帶一路及大灣區等。他稱希望以主動進取方式，補充人才庫，並推出多項新人才來港計劃、優化原有計劃、人才置業印花稅退稅及相關體系建設等。

他強調，所有措施必須有4個重要考慮：一是要準、具針對性；二是要快，盡快上馬、短期內有成績；三要活，即靈活性，因應情況快速調整；四是要妥，必須避免影響本地勞工，保障本地就業，特別是青年就業。

設立專門辦公室主動出擊 一站式處理吸企業引人才申請

陳茂波在記者會開場發言表示，施政報告理念及落實突破傳統思維，無論在吸企業及引人才方面，都設立專門辦公室主動出擊，一站式跟進及處理申請。他稱企業方面會設「引進重點企業辦公室」，將針對生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技等策略產業，專責引進世界各地高潛力、具代表性的重點企業。

陳稱，會另設諮詢委員會，由社會領袖及相關業界就整體工作提供策略意見，從「未來基金」撥出300億元，成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香港的企業；以及擴大內地辦事處和海外經貿辦的職能，17個辦事處會設立「招商引才專組」，主動接觸目標企業和人才，形容吸企業及人才的「漁網」會撒得更大更廣。

▼施政報告提出要「搶人才、搶企業」▼



+ 2

財政司司長陳茂波10月20日下午解釋施政報告有關搶人才的政策。（張浩維攝）

政務司副司長卓永興表示，香港面對嚴峻人才短缺，過去兩年、具學歷及技術人口有減少，疫情影響世界經濟活動更影響人才留港及來港，面對現時世界各地搶人才，香港亦要增加發展動能。他稱，希望以主動進取方式，補充人才庫，並推出多項新人才來港計劃、優化原有計劃、人才置業印花稅退稅及相關體系建設等。

卓永興稱搶人才措施要準、快、活、妥

卓強調，所有措施必須有四個重要考慮：一是要準、具針對性；二是要快，盡快上馬、短期內有成績；三要活，即靈活性，因應情況快速調整；四是要妥，必須避免影響本地勞工，保障本地就業，特別是青年就業。

▼施政報告提出要增強香港的競爭力▼



+ 6

▼特首李家超首份施政報告懶人包▼

