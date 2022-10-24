院舍引入高效過濾器阻病毒傳播　助醫院減染疫入院壓力

本港新冠疫情緩和，政府陸續放寬部分防疫措施，即使現時「口罩令」尚未解除，但市民生活總算稍為回復「正常」。雖然感染數字暫時較為平穩，但筆者認為不能就此鬆懈，尤其想起昔日在疫情甚為嚴峻期間，不少安老院舍「淪陷」，確診個案在院舍內迅速上升。為減輕醫院接收病人的負擔，有創科界想出較輕巧兼就地速成的加裝空氣潔淨設施方法去減少院舍內傳播，更希望可進一步推廣使用，助減輕醫院接收染疫患者帶來的壓力。

撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



新冠肺炎肆虐本港及全球各地接近三年，安老院舍一直是疾病爆發的高危地點，在疫情爆發初期，當局及不少本地專家已關注院舍會否出現爆發風險。院舍床位長期不足，部分院舍的長者人數已接近其可負苛上限，因此一旦爆發疫情，室內空間不足情況下，院內很容易出現大規模傳播；而長者抵抗力相對較弱，部分可能有長期病患，加上早前長者疫苗接種率不算高，故其出現重症的機會率亦相應增加，令爆發大規模疫情的風險及影響亦較大，勢必增加公營醫療設施的負擔。

因此，有本地創新科技界人士提出需特別為安老院舍加設防疫措施，但若要在已有人滿之患的院舍內，在不影響現有院友生活情況下進行大規模改建，根本是不可能的任務；加上不少院舍多設在舊式住宅大廈內，通風設施難以改裝或改建成較高規格的抽風過濾系統，故有初創者著手研究以較為簡約的方法，參考醫院或診所等設置隔離病房等設施的模式去嘗試減低院舍爆疫風險。

有初創團隊想出在院舍內部分位置劃出空間，在床位四周以透明塑膠物料圍封作阻隔，形成如同帳篷般的隔離屏障，在內加裝空氣清新機，機內藏高效能粒子過濾器等，確保該空間內的空氣經過濾潔淨後才排出房外，當確診的輕症長者入住，可達至隔離效果。

團隊亦考慮到，若為增強整體換氣要將室內的空氣排出室外時會將部分冷氣帶走，同時亦要引入室外較熱的空氣作補充，增加耗電量，團隊故想出以排出的已過濾冷氣作為「冷卻媒介」，作出熱交換，為引進到室內的熱空氣降溫，如同廢氣再用，減少用電、達至環保效果，並可更容易掌握令室內有較良好舒適溫度，一舉兩得。

凡此種種設計不但可惠及不少長者院舍，更為初創公司帶來發展契機，有助進一步改善院舍等不同場所的空氣質素，相信亦有助減低疫情在此類地方擴散。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

