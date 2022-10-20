13男女涉葵涌天橋貼海報　官指未能確認被捕人士身份　脫刑毀罪

葵涌邨商場天橋前年疑有人在貼示威海報，警方到場拘捕15人，並控告他們刑事毀壞等罪，其中13人，包括一名老師及多名不同校的學生否認指控，案件經審訊後，今(20日)在西九龍法院裁決，裁判官認為在現場觀察的警員其口供有不確定之處，控方未有足夠基礎確認在場被捕人士的身份，令案件存在疑點，裁定13名不認罪的被告全部罪名不成立。



被告包括一名教師

13名被告受審的被告：鄒文燕（18歲，女學生）、葉嘉儀（18歲，女學生）、李霈濠（21歲，無業）、陳信豪（20歲，學生）、張家禧（21歲，廚師）、梁詠彥（21歲，女學生）、朱麗茵（20歲，女學生）、林慧淇（19歲，女學生）、鄭珈熹（19歲，學生）、黃文杰（21歲，學生）、李永熙（23歲，無業）、李重熙（31歲，教師）及鍾正浩（22歲，無業），同被控於2020年2月24日，在葵涌邨商業中心的天橋，無合法辯解而損毀屬於房屋處的天橋牆壁及欄杆，意圖摧毀該財產或罔顧財產是否會被損壞。

另外，被告梁詠彥、鄭珈熹、黃文杰、鍾正浩、李永熙及李重熙，原亦被控一項管有物品意圖損壞財產的交替控罪，指他們管有油漆製白膠漿及可貼海報的工具等，亦被裁定罪名不成立。

13名男女被告在西九龍法院被裁定事毀壞等罪名不成立。(資料圖片)

現場觀察的警員口供有矛盾

裁判官裁決時指，案件的關鍵證人是在現場觀察的警員，惟他們的證供卻有矛盾，例如有警員稱見到15名被捕人士都有戴手套，另1警卻稱至少2人無戴，裁判官這是重要標記，被捕人士亦不可能未得警方批准下脱掉手套，認為警員口供有茅盾。此外，控方亦未有足夠基礎確認被捕人士的身份，亦不能排除，當時有人路過，故裁定13名被告罪名不成立。

同案2名姓吳及姓鄧的女學生，早前已承認刑毀罪，各被判罰180小時社會服務令，及每人向房屋署賠償156.7港元。

案件編號：WKCC 2800/2021