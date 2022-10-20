免針紙｜郭卓堅指政府無權指7醫生簽文證明書無效案　官明下裁決

7名西醫涉濫發免針紙被捕，政府其後宣布該些醫生發出的2萬多張免針紙將不獲接納。「長洲覆核王」郭卓堅提出司法覆核，挑戰政府的決定。法官早前批出暫時禁制令，令涉及的免針紙暫不失效。案件今（20日）在高等法院聆訊。法官聽取陳詞後，將於明天下午頒佈書面裁決。



申請人為郭卓堅，答辯人為醫務衞生局局長盧寵茂。

郭卓堅今由資深大律師潘熙代表，並指根據香港法例第599L章，《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》，並沒有授權政府可作出撤銷問題針紙權力；代表政府的資深大律師陳樂信則指，這條例因應公共衞生緊急事態而訂立，有賦予局長廣泛而靈活的權力去作「指示」，以保障公衆健康。

警方早前拘捕7名涉濫發醫學豁免證明書（俗稱免針紙）的私家醫生，政府其後宣布，該些醫生發出的2萬多張免針紙將不獲接納，並會由2022年10月12日起失效。郭於本月7日以個人身份申請司法覆核，挑戰政府廢除免針紙的決定。

高院法官高浩文於上周二(11日)指案件有急切性，並稱考慮多個因素後，認為該些疑有問題的免針紙，都屬「懷疑」個案，決定批出臨時禁令，禁止政府指該些針紙無效，直至法庭另作命令為止。

案件編號：HCAL 1054/2022

郭卓堅提出覆核至法援被拒的經過。(詳看下圖)