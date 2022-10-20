房署收四工廈要求下月遷出　租戶嘆難找新單位：好難揾大單位

房屋署去年宣布收回火炭穗輝工廠大廈、長沙灣宏昌工廠大廈、九龍灣業安工廠大廈，及葵涌葵安工廠大廈用作興建公營房屋，現時四工廈各自分別有約10至30多戶未遷出。尚未搬出的租戶面對不少搬遷困難，惟房屋署給予廠戶的最後搬遷限期為今年11月30日。民主黨與四廠廠戶按照《房屋條例》，今日（20日）向房屋上訴委員會提出上訴，希望延後搬遷期。



房屋署於去年宣布收回火炭穗輝工廠大廈、長沙灣宏昌工廠大廈、九龍灣業安工廠大廈,及葵涌葵安工廠大廈用作興建公營房屋。現時穗輝工廠大廈尚有多於30戶未遷出；宏昌工廠大廈及業安工廠大廈分別亦有20多戶及逾十戶未搬出。尚未搬出的租戶面對不少搬遷困難，部份選址地點偏遠，而且容易出現水浸；亦有選址單位面積過大或太小，其租金又因四廠廠戶同時遷出而過於昂貴。

另外，現時私營工廈未能提供地方容納重型工業，例如打鐵、發泡膠廠、大型五金廠等，它們難以覓得合適地方安置作業。

在火炭穗輝工廠大廈經營電熱管廠的陳生(左一)因為難以找到下個租用地點，對房署的下令感到無奈。（梁晉穎攝）

民主黨沙田區議員周曉嵐，及前觀塘區議員莫建成，今日與四廠廠戶代表親身到何文田房署總部遞交上訴書。他們指《施政報告》提出在新發展區興建多層工業大廈，安置現時在棕地運作的小型工業及物流作業，並以地契條款，要求發展商預留樓面面積安置工業及物流業作業者；然而現時在房署工廠大廈經營的廠戶，卻未獲妥善安置，反被逼遷出廠廈單位，部分廠戶因難以覓得合適單位，而被逼結束多年的業務。

在火炭穗輝工廠大廈營運電熱管廠30多年的陳先生指，其工業需要較大的單位，但房署讓他選擇的搬遷地點，面積太小之餘，數量亦不多；如尋找私營工廠，又因為其工業可能發出難聞氣味，或者惹來昆蟲而被拒租用。被問到下月底政府收回大廈時如何應對，他坦言：「都無計，無後備方案，依家做得幾多得幾多」。

因應上述窘境，廠戶今日向房署提出三點訴求，包括要求房署及其他政府部門，為廠廈租戶提供合適安置安排；要求房署按照廠戶需要，酌情延遲收回工廠單位；並要求房署提供一筆過補償金予仍未能遷出的四廠廠戶。